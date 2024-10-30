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Повторный штраф за неявку в ТЦК: адвокат предупредила, что ждет нарушителей

Анна Косик
30 октября 2024, 12:10
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Административная ответственность предусмотрена за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.
ТЦК, ВСУ
Нарушителей закона могут повторно оштрафовать / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП, УНИАН

Что рассказала Карплюк:

  • Штрафы за неявку не зависят от продления военного положения
  • Нарушителей могут повторно привлекать к ответственности

В Украине с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России уже несколько раз продолжали военное положение. Многие граждане думают, что в связи с этим, военнообязанных могут повторно штрафовать. Но это не соответствует действительности.

Об этом в интервью Главреду рассказал партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк. По ее словам, для повторного привлечения к ответственности есть основания, но это отнюдь не продление срока действия военного положения в Украине.

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Зато, если гражданином будет повторно совершено правонарушение, например неявка в ТЦК и СП, на него могут наложить штраф еще раз.

мобилизация инфографика
Мобилизация / Инфографика: Главред

"Честно говоря, об ограничении в количестве повесток, которые направляются, мне неизвестно. Поэтому по сути повторное направление повестки и, например, ее повторное неполучение и, как следствие, неявка в ТЦК и СП является основанием для повторного наложения административного взыскания", - пояснила адвокат.

Административная ответственность предусмотрена за нарушение закона не только военнообязанными, но и призывниками и резервистами. Поэтому любое повторно зафиксированное нарушение может грозить повторным привлечением к ответственности.

Кто такая Лидия Карплюк

Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине начали присылать повестки от ТЦК и СП через Укрпочту после обновления военнообязанными своими данными. В случае отсутствия адресата по месту жительства работник "Укрпочты" звонит на номер, указанный в реестре "Оберіг", или оставляет в почтовом ящике сообщение о заказном письме, написанное от руки.

Ранее стало известно, что в Силы обороны Украины уже мобилизовали более миллиона граждан. Но секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что еще планируется призвать более 160 тысяч человек.

Накануне стало известно, что отныне СБУ, разведывательные органы и представители Нацполиции будут получать данные друг от друга в электронной системе. Таким образом, в случае необходимости, работники правоохранительных органов смогут получить информацию о нарушителях. После этого их доставят в ТЦК или соответствующие органы.

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