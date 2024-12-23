Могут ли в Украине изменить закон о мобилизации: в Раде ответили

Отмечается, что все будет зависеть от развития ситуации на поле боя.

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Мобилизация в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Закон о мобилизации обеспечил усиление Сил обороны

Военно-учетные данные обновили миллионы военнообязанных мужчин

Нет ни одного закона, который остается неизменным

Закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью АрмияInform.

По его словам, после вступления в силу закона, в разы возросло количество мобилизованных.

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Он также добавил, что военно-учетные данные через ТЦК и приложение Резерв+ обновили миллионы военнообязанных мужчин.

"Список положительных изменений можно продолжать. Однако это не означает, что в закон не будут вноситься изменения. Все будет зависеть от развития ситуации на поле боя, в секторе обороны, инициатив МО, ГШ и народных избранников. Нет ни одного закона, который остается неизменным, застывает во времени своего создания", - подчеркнул депутат.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что привлечение к мобилизации молодых людей от 18 лет может иметь серьезные последствия для страны. Он подчеркнул, что самой эффективной категорией для мобилизации являются мужчины среднего возраста.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин.

Кроме того, в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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