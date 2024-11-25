Требовали деньги на блокпостах: ГБР разоблачило схему сотрудников одесского ТЦК

Главное:
- Сотрудники ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и "требовали" деньги
- Они предлагали помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов
- Задержан один из посредников во время получения денег
Сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Отмечается, что сотрудники одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.
"В случае отказа уплатить средства мужчинам угрожали объявлением в розыск", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что был установлен факт вымогательства денег у мужчины, у которого на войне без вести пропали родственники, поэтому он имел отсрочку.
"21 ноября сотрудниками ГБР был задержан один из посредников во время получения денег за "услугу". Решается вопрос о задержании и сообщение о подозрении другим участникам схемы. Задержанному сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 10 лет заключения", - добавили в ведомстве.
Кроме того, во время обыска в помещении у одного из возможных фигурантов он достал табельное оружие и направил его на правоохранителей. После этого мужчина требовал вернуть ему изъятый мобильный телефон и выйти из его дома.
Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство правоохранителей, ему может грозить пожизненное заключение. Решается вопрос о мере пресечения.
Скандалы с ТЦК - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 23 ноября стало известно, что работник Белоцерковского РТЦК и СП Дмитрий Некраш внезапно приобрел себе Porsche Cayenne 2011 года. При этом официальный его доход состоит только из зарплаты из военкомата и пенсии члена семьи.
15 ноября, в соцсетях появилось видео со стрельбой на Киевщине. Отмечалось, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину в селе Счастливое.
Кроме того, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.
Читайте также:
- 17-летние должны прийти в ТЦК: что от них хотят
- В Киеве в ТЦК нашли мужчину с простреленной головой: что известно
- "Из них выйдут только строительные бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании
Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред