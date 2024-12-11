Мобилизация 18-летних: военный высказался о снижении призывного возраста

Егор Фирсов считает, что молодых людей лучше оставить вне военных действий, давая им время на развитие и образование.

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Егор Фирсов высказался о снижении мобилизационного возраста / коллаж: Главред, фото: Fb Фирсова, УНИАН

Основные тезисы Фирсова:

В Украине хватает людей, которые могли бы пополнить ВСУ

Государство должно сосредоточиться на правильной организации мобилизации

В Украине достаточно людей, чтобы проводить мобилизацию, которая на сегодня предусмотрена законодательством, и не уменьшать мобилизационный возраст. Такое мнение выразил главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов в эфире "Радио Свобода".

"Я против того, чтобы мобилизовали 18-ти летних. У нас хватает людей: спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы. Я когда был в отпуске в Киеве, приехал в спортзал, то не имел возможности припарковаться, негде было стать. Это не женщины приехали. Я зашел в спортзал, там каждый второй-третий человек - крепкий мужчина", - сказал Фирсов. видео дня

По его мнению, государство должно сосредоточиться на правильной организации мобилизации среди тех, кто уже в возрасте и физическом состоянии, пригодном для службы. Он считает, что молодых людей лучше оставить вне военных действий, давая им время на развитие и образование.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. По его словам, необходимо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил: если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

На сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. Об этом заявил представитель оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский.

Старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона "Свобода" Андрей Кривущенко считает, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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