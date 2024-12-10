Снижение мобилизационного возраста в Украине: Зеленский сделал важное заявление

Приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России.

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Снижение мобилизационного возраста в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления президента:

Нужно сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат

Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней

Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", - написал он. видео дня

Он подчеркнул, что приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах.

"Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за его организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что это правильной подход, и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны, чтобы обеспечить действительно прочный мир.

Кроме того, он написал, что Америка способна достигать чрезвычайных результатов. И чтобы достичь успеха в завершении российско-украинской войны, нужно единство Америки, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, а также сильные позиции и гарантии мира.

"Я сказал Президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решимость может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир. Надо действовать сейчас, чтобы восстановить надлежащий международный порядок", - подытожил Зеленский.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается.

Кроме того, советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин сказал, что в Украине пока не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. И главная причина этого - задержки в поставках военной помощи со стороны западных партнеров.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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