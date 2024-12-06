Один квадратный километр захваченной территории Украины "стоит" Кремлю 53 солдата - ISW

Оккупанты установили рекорд - впервые российские войска понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

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В течение ноября российские войска понесли 45 690 общих потерь / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, МО РФ

Ключевые тезисы:

РФ несет серьезные потери на войне в Украине

За три осенних месяца оккупанты потеряли примерно 125 800 человек

Кремль продолжает нести значительные потери в живой силе в попытке достичь тактических успехов в Донецкой области. В частности, осенью 2024 года оккупанты теряли около 53 солдат на квадратный километр территории. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

В ISW отмечают, что Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные украинского Генерального штаба, сообщило 5 декабря, что среднесуточные потери российского личного состава в ноябре 2024 года достигли нового исторического максимума – 1 523 погибших в сутки.

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В британском Минобороны отметили, что впервые российские войска понесли чуть более 2 000 потерь за один день 28 ноября 2024 года.

Всего российские войска понесли 45 690 общих потерь в течение ноября.

Таким образом ноябрь 2024 года стал пятым месяцем подряд, когда количество российских потерь росло.

Согласно геолокационным данным, российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день и захватили в общей сложности 839 квадратных километра в Украине и Курской области в ноябре 2024 года.

В сентябре и октябре оккупанты такж понесли ISW большие потери. Кремль поменял 80 110 военнослужащих в обмен на примерно 1 517 квадратных километров захваченных территорий в Украине и Курской области за эти два месяца.

Таким образом, по подсчетам экспертов ISW, российские войска потеряли примерно 125 800 человек в течение периода интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре 2024 года при захвате 2 356 квадратных километров.

"На квадратный километр захваченной в это время украинской территории приходится примерно 53 российских погибших военных", - говорится в отчете.

Ситуация на фронте - последние новости

Российская оккупационная армия захватила четыре населенных пункта в Донецкой области. В частности, россияне оккупировали Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку. Об этом в ночь на 6 декабря сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

Армия страны-агрессора России, по данным СМИ, планирует наступление на Херсон через соседние острова. Однако стало известно, что вражеская группировка пока не имеет успехов.

Главред писал со ссылкой на Reuters, что армия страны-агрессора РФ продвигается в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения в 2022 году, захватив за ноябрь территорию размером с половину Лондона.

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