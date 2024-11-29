До захвата очень далеко: Донецкая область не по зубам РФ – мнение

У России на фоне тяжелых потерь не хватает возможности давить буквально везде, говорит Давид Шарп.

https://glavred.info/ukraine/do-zahvata-ochen-daleko-doneckaya-oblast-ne-po-zubam-rf-mnenie-10618397.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Главное:

Армия РФ использует слабости обороны ВСУ

Захват всей Донецкой области сейчас маловероятен

На восточном участке фронта российская армия использует слабости обороны ВСУ в тот момент, когда удается продвинуться достаточно глубоко на одном из направлений. В частности, так было в районе Угледара и южнее Курахово, заявил военный обозреватель Давид Шарп.

"Очень часто возникают дополнительные возможности продвинуться и угрожать флангам. То есть там, где была устойчивая линия обороны, вдруг оказывается, что она резко удлиняется за счет осуществленного прорыва, и обороняющиеся могут оказаться не готовы", - пояснил он в комментарии Сurrenttime.

видео дня

Эксперт объясняет, что в течение года наблюдался ряд такого рода кризисных ситуаций, когда продвижение в одном месте создавало последующие возможности и ими так или иначе пользовались.

"Сегодняшнее продвижение в районе Большой Новоселки как раз стало следствием того, что произошло в Угледаре. Причем по меркам этой войны было пройдено огромное расстояние за короткие сроки. Это стало причиной того, что оборона (ВСУ, - ред.), ослабленная таким относительно неожиданным прорывом, оказалась к этому не готова", – говорит он.

Собеседник также обратил внимание на то, что наступление РФ на Запорожье и Запорожскую область, уже осуществляется, так как российская армия вышла на стык Запорожской и Донецкой областей в районе Большой Новоселки.

"Впечатление, что у России на фоне тяжелых потерь не хватает возможности давить буквально везде. На том же покровском направлении давят меньше, потому что сконцентрировались на Курахово. На запорожском фронте очень долго были достаточно пассивны", – говорит он.

Шарп добавил, что захват всей Донецкой области оккупантами сейчас маловероятен. Хотя Курахово находится под непосредственной угрозой захвата и Покровску также угрожает серьезная опасность, но от захвата агломерации Дружковка – Константиновка – Краматорск – Славянск российская армия еще очень далека.

Ранее сообщалось о том, что РФ пытается разрушить укрепления ВСУ. Враг стал чаще использовать управляемые авиабомбы и реактивные огнеметные системы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ "покрошили" на Курщине. Враг предпринял попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.

Как сообщал Главред, бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных.

Больше новостей:

Кто такой Давид Шарп Давид Шарп – израильский военный обозреватель. Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем. Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред