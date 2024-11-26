Штурмовиков РФ "покрошили" на Курщине: морпехи ВСУ отразили атаку россиян

Враг предпринял попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.

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ВСУ отразили штурм РФ / Скриншот

Что известно:

ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу

Враг атаковал украинские позиции на двух бронемашинах

В Курской области морские пехотинцы из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую штурмовую группу.

Враг предпринял попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах, говорится в сообщении 36-й ОБрМП.

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"Это лишь условные полчаса из того, что происходит на линии боевого соприкосновения с врагом на Курщине", — говорится в сообщении.

Слаженные подразделения николаевских морских пехотинцев продолжают круглосуточно держать оборону и отражать атаки противника, добавили в 36-й ОБрМП.

Смотрите видео - отражение штурма РФ:

/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщал Главред, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области.

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Что известно о Морской пехоте? Морская пехота Вооруженных сил Украины (аббревиатура МП ВСУ) - представляет собой передовые силы высадки, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов, пишет Википедия.

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