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Штурмовиков РФ "покрошили" на Курщине: морпехи ВСУ отразили атаку россиян

Алексей Тесля
26 ноября 2024, 14:46
1255
Враг предпринял попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах.
Screenshot
ВСУ отразили штурм РФ / Скриншот

Что известно:

  • ВСУ уничтожили вражескую штурмовую группу
  • Враг атаковал украинские позиции на двух бронемашинах

В Курской области морские пехотинцы из 36-й ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожили вражескую штурмовую группу.

Враг предпринял попытку атаковать украинские позиции на двух бронемашинах, говорится в сообщении 36-й ОБрМП.

видео дня

"Это лишь условные полчаса из того, что происходит на линии боевого соприкосновения с врагом на Курщине", — говорится в сообщении.

Слаженные подразделения николаевских морских пехотинцев продолжают круглосуточно держать оборону и отражать атаки противника, добавили в 36-й ОБрМП.

Смотрите видео - отражение штурма РФ:

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/ Скриншот

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ контратаковали и выбили россиян в Волчанске. Российские войска продолжают наступление на Волчанск, однако на других участках направление их активности несколько ослабло.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Волчанском направлении Россия все чаще бросает на штурмы подразделения с минимальной подготовкой. Многие российские оккупанты ранее вообще не участвовали в боях. Российские войска на этом направлении несут значительные потери.

Как сообщал Главред, ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области.

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Что известно о Морской пехоте?

Морская пехота Вооруженных сил Украины (аббревиатура МП ВСУ) - представляет собой передовые силы высадки, предназначенный для действий в составе тактических и оперативно-тактических десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов, пишет Википедия.

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