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Россияне лезут без остановки: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте

Юлия Закрепа
10 сентября 2024, 19:32
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На Харьковском направлении российские оккупанты совершили штурм оборонительных рубежей украинского войска.
Россияне лезут без остановки: в ВСУ раскрыли реальную ситуацию на фронте
Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,72 ОМБр имени Черных Запорожцев

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что несмотря на значительные потери, российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. Наиболее горячими остаются Кураховское и Покровское направления.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в целом, с начала суток произошло 76 боевых столкновений. Не прекращаются коварные атаки артиллерии и авиации врага по границе Сумской и Черниговской областей.

10 сентября от вражеских артелерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Николаевка, Малушино, Галагановка, Поповка, Толстодубово и Александровка. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Речки, Павловка и Николаевка, в общем сбросив 20 авиационных бомб.

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Агрессор не забывает наносить удары и по своей территории, так, по имеющейся информации, за сегодня враг совершил восемь авиационных ударов по территории Курской области, задействовав десять авиабомб.

  • На Харьковском направлении российские оккупанты осуществили штурм оборонительных рубежей украинской армии в районе Волчанска. Идет бой.
  • На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.
  • На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять - продолжается.
  • На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Григорьевка и Спорное защитники украинской земли отбили девять атак оккупационной армии.
  • На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия в направлении позиций нашего войска вблизи Ивановского и Калиновки. Сейчас идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.
  • На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подвергаются районы Торецка и Иванополье.
  • С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже совершил 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Потери врага уточняются.
  • Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за 10 сентября зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них еще продолжаются.
  • На Временском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.
  • На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.
  • На Приднепровском направлении противник пять раз безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Напомним, что майор ВСУ указал на важный нюанс, когда закончится война в Украине. Если у РФ будет возможность атаковать Украину ракетами и дронами, то нельзя будет считать, что война закончилась. Украине полностью нужно разбить российскую армию.

Россияне активизировались на новом направлении фронта. По словам Дмитрия Лиховия, сейчас российские войска наиболее активно давят на позиции ВСУ на левом берегу Днепра, в частности в Херсонской области.

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