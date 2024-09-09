Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

Чтобы достичь успехов на юге Донецкой области или на юго-восточном направлении, врагу нужно продвигаться на направлении Угледар - Курахово - Покровск.

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Покровское выступление может стать местом тотального уничтожения россиян / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Википедия

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Покровском направлении существенно снизилась наступательная операция российских оккупантов.

"Покровское направление - тактического уровня направление. Чтобы достичь успехов на юге Донецкой области или на юго-восточном направлении, врагу нужно продвигаться на направлении Угледар - Курахово - Покровск, чтобы создать плацдарм для движения, прежде всего, охват, соединение конца самой Донецкой области, и чтобы потенциально рассматривать как плацдарм для движения в сторону Днепра. Но если неделю назад в украинском инфопространстве обсуждался вопрос Покровска уже как свершившегося факта, что враг его оккупирует, захватит, то сейчас этот накал спал. Импульс или наступательный потенциал, который россияне имели в этом направлении, существенно снизился, и у них теперь дилемма", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

Если оккупанты не активизируют свои войска в районе Курахово - Угледар и не достигнут там каких-то успехов тактического уровня или не расширят хотя бы в этом направлении свои фланги, то есть риски, что в недалеком будущем Покровский выступ может для них превратиться в место тотального уничтожения.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

"Они не смогли расширить этот выступ, и сейчас его ширина около 25 км, а это означает, что с двух сторон он может держаться под огневым контролем и поражением. Ведь по словам главнокомандующего, там проведена определенная реорганизация, есть усиление Вооруженных Сил Украины, и подтянуты дополнительные средства поражения. На этом направлении удалось даже создать соотношение по артиллерии и вооружению один к двум. С учетом сегодняшних реалий, это достаточно серьезный паритет. Симметричного преимущества или даже асимметричного, но в нашу пользу, мы не можем там достичь по количеству. Но обещанное ЕС и США западное оружие поступило, хоть и не в полном количестве. Его предоставили, чтобы мы могли высокотехнологичным или высокоточным оружием противодействовать российской массовости на этом направлении", - резюмировал он.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, что Владимир Селезнев раскрыл, почему РФ приостановила наступление под Покровском. Оккупанты за последнее время захватили целый ряд населенных пунктов Донецкой области, подошли к Торецку и находятся, вероятно, на пороге главной битвы за Покровск, которая возможно состоится осенью.

Армия РФ обходит Угледар и продвинулась под Покровском. Эксперты отмечают, что подразделения ВС РФ движутся вперед в Донецкой области и имеют успехи под Покровском и Угледаром. Размер продвижения врага составляет от 500 м до 1,3 км. Один населенный пункт оккупирован полностью.

Армия Украины восстановила позиции возле Покровска, однако РФ продвинулась под Торецком. В то же время опубликованные 6 сентября геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной Галичиновке и западной Михайловке.

Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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