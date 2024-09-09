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Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины

Юлия Закрепа
9 сентября 2024, 15:58
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Алексей Гетьман рассказал, если Украине придется отходить с Курщины, то этот отход будет не за границу, а на удобные позиции.
Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из Курщины
Какие планы ВСУ в Курской области / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, росСМИ

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, ветераном российско-украинской войны, майором запаса Вооруженных сил Украины Алексеем Гетьманом. Эксперт рассказал о том, не исчерпала ли еще себя Курская операция ВСУ и при каких обстоятельствах войскам Украины лучше будет уйти оттуда.

Он отметил, что ВСУ нужно будет отступать в случае, когда россияне сосредоточат там большое количество своих сил и когда сложится опасная для них ситуация, когда будут угрожать большие потери.

"Учитывая то, как наше военно-политическое руководство планирует боевые действия, все эти опасности оно видит. Если складывается ситуация, которая будет угрожать нам большими потерями, будет принято решение отходить. Но необязательно на границу между странами. Когда военные планируют свои операции, они отталкиваются от рельефа местности, а не от границы. Границу между странами еще можно увидеть, потому что она оборудована, где-то что-то перекопано, а вот между областями - точно нет. Покажите мне в поле, где проходит граница Донецкой области. Военные на это не обращают внимания, они ориентируются на господствующие высоты, удобные места и т.д.", - пояснил Гетьман.

Он также считает, если Украине придется отходить с Курщины, то этот отход будет не за границу, а на удобные позиции. А удобные позиции могут быть и на украинской, и на российской территории.

"Если на территории Курщины будут места, где мы сможем строить фортификации, держать мощную оборону, то зачем отходить дальше? Россияне же все равно будут лезть, война же не закончится. А иметь наш контингент на российской территории и распространять его там - это существенный фактор. Это большое политическое влияние на наших партнеров", - добавил Гетьман.

"В этом году я был в командировке в Литве и Польше, общался с военными - они не дают нам оружие, потому что считают, что так они нам помогают. Их логика такова: если они дадут Украине дальнобойное оружие и разрешение бить им по России, Украина нанесет удары по крайне критическим для России объектам, это вызовет ярость у Путина и российского военного руководства, и россияне усилят удары по украинской территории, захватят больше земель, разрушат больше городов, погибнет больше украинцев. Так вот для того, чтобы не произошла эта эскалация, чтобы россияне не разозлились, Запад, мол, делает Украине услугу и не дает много оружия, чтобы сохранить украинские территории и жизни украинцев. Я отвечал, что так думать - это большая ошибка. Потому что России нечем идти на эскалацию. Мнение Запада о том, что он контролирует хаос и не допускает эскалацию, является ошибочным. В конце концов, это приводит к большим проблемам", - подробно объяснил Гетьман.

Он также рассказал, что сейчас украинские войска на российской территории, контролируют ее часть. А Россия рисовала не красные, а бордовые линии, что это сразу будет капец и ядерный пепел. Но ничего не произошло и не происходит.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Гетьман считает, что это в очередной раз доказывает Западу, что россияне много запугивают, но сделать что-то на самом деле, более того усилить эскалацию, не могут. Они бы усилили эскалацию охотно, но нечем.

"Они бросили в бой все, что у них было. Они на карту поставили все. Поэтому сейчас они и начинают говорить о необходимости переговоров. Но переговоры России нужны для того, чтобы восстановить ее военный потенциал. Ведь она исчерпала почти все, что было, но ничего из того, что планировала, не достигла. Украинское руководство сказало, что переговоров с РФ в ближайшее время не будет, разве что определенные консультации, например, по обмену пленными. А на официальном уровне руководство страны будет говорить с Москвой, когда российские войска выйдут с нашей территории", - добавил эксперт.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он спрогнозировал перспективы Курской операции и сроки окончания войны:

Напомним, что в ВСУ назвали главное условие вхождения Курской области в состав Украины. Страна-агрессор РФ является федеративным образованием, в котором регионы должны иметь определенные права, и Курская область имеет право обеспечивать сама себя, заявил Иван Тимочко.

Майор ВСУ Алексей Гетьман сказал, когда ВСУ пойдут в наступление. Российские оккупационные войска потеряли инициативу на определенных участках фронта, в частности на Покровском направлении. Зато ВСУ взяли инициативу на новом направлении - Курском.

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