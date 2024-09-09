Зачистка плацдарма и выход к АЭС: майор назвал цели ВСУ в Курской области

Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

https://glavred.info/ukraine/zachistka-placdarma-i-vyhod-k-aes-mayor-nazval-celi-vsu-v-kurskoy-oblasti-10595465.html Ссылка скопирована

Алексей Гетьман спрогнозировал продвижение ВСУ в Курской области / Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил о том, что ВСУ должны расширять плацдарм в Курской области, но не вглубь российской территории.

"Хотя до Курской АЭС дойти нужно, чтобы у нас был аргумент по освобождению нашей Запорожской АЭС. Я думаю, что мы должны двигаться вдоль границы, то есть расширять плацдарм вширь, чтобы создавать "санитарную зону", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт не исключает, что Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии и различные рейды.

"Наши следующие действия на Курщине или вообще в этой войне должны быть неожиданными", - уверен он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Собеседник уверен, что в ходе Курской операцией украинские силы смогли удивить врага и следующие действия ВСУ также будут неожиданностью для России.

"И это может быть где угодно. Мы сейчас сосредоточены на Курщине, но эти сюрпризы могут быть где угодно: в Крыму, в Покровске – где угодно. Мы не знаем – где именно", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - чат с Алексеем Гетьманом в Главреде:

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред