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Зачистка плацдарма и выход к АЭС: майор назвал цели ВСУ в Курской области

Алексей Тесля
9 сентября 2024, 10:45
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Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.
Украинские военные, Алексей Гетьман
Алексей Гетьман спрогнозировал продвижение ВСУ в Курской области / Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил о том, что ВСУ должны расширять плацдарм в Курской области, но не вглубь российской территории.

"Хотя до Курской АЭС дойти нужно, чтобы у нас был аргумент по освобождению нашей Запорожской АЭС. Я думаю, что мы должны двигаться вдоль границы, то есть расширять плацдарм вширь, чтобы создавать "санитарную зону", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт не исключает, что Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии и различные рейды.

"Наши следующие действия на Курщине или вообще в этой войне должны быть неожиданными", - уверен он.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Собеседник уверен, что в ходе Курской операцией украинские силы смогли удивить врага и следующие действия ВСУ также будут неожиданностью для России.

"И это может быть где угодно. Мы сейчас сосредоточены на Курщине, но эти сюрпризы могут быть где угодно: в Крыму, в Покровске – где угодно. Мы не знаем – где именно", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - чат с Алексеем Гетьманом в Главреде:

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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война России и Украины Алексей Гетьман Операция в Курской области
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