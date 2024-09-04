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"Все задачи реализовываются": Зеленский раскрыл результаты Курской операции

Руслана Заклинская
4 сентября 2024, 19:42
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Операция ВСУ в Курской области продолжает быть самым большим пополнением обменного фонда Украины благодаря одному направлению, заявил президент.
'Все задачи реализовываются': Зеленский раскрыл результаты Курской операции
Абсолютно все определенные задачи Курской операции реализовываются / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельный батальон морской пехоты, 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ

Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский рассказал, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Генерал-полковник проинформировал президента о ситуации на каждом участке фронта, предметно по Покровску, Торецку и Кураховскому направлению.

"Отдельно - операция в Курской области. Очень важно, что абсолютно все определенные задачи нашей Курской операции реализуются. Спасибо за это каждому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые привлечены", - подчеркнул глава государства.

видео дня

По его словам, операция на Курщине остается самым большим пополнением обменного фонда Украины.

Удар по Львову и Кривому Рогу

Также Владимир Зеленский сообщил о завершении спасательных работ во Львове и Кривом Роге, где враг нанес ракетные удары. По словам президента, в результате атак пострадали многие люди, повреждены дома и гражданская инфраструктура.

"Были повреждены обычные дома, обычная гражданская инфраструктура. Много пострадавших. Всем оказана необходимая помощь. К сожалению, во Львове погибли семь человек. Мои соболезнования родным и близким", - отметил он.

Президент подчеркнул, что важно, чтобы мир видел российский террор и реагировал на него.

"Я благодарен всем политическим и общественным деятелям, благодарен каждому лидеру, которые поддерживают Украину и украинцев и осуждают российский террор. И также благодарю всех журналистов Украины, Европы, мира - всех, кто правдиво говорит о том, что происходит, об этой войне о том, как важно защищать жизнь", - добавил Зеленский.

Визит премьер-министра Ирландии

Зеленский отметил, что премьер-министр Ирландии посетил Украину и подписал двустороннее соглашение по безопасности, что уже является 26-м таким соглашением. Глава государства также сообщил о планах усиления санкций против России и восстановления Украины с участием Ирландии.

"Хотя Ирландия в военном плане - государство нейтральное, но политически, экономически и в гуманитарной сфере мы сотрудничаем активно. И будем работать еще активнее. Зафиксирован объем поддержки для Украины от Ирландии на этот год. Мы договорились делать больше вместе и для того, чтобы санкции против России за эту войну становились крепче, и для того, чтобы восстановление в Украине шло активнее", - заявил президент.

договоры о безопасности инфографика
Договоры о безопасности / Инфографика: Главред

Эвакуация украинцев из Ливана

Кроме этого, Зеленский рассказал успешную эвакуацию украинцев из Ливана. Украина вернула домой 11 детей и 14 взрослых.

"1 детей, 14 взрослых. Уже в безопасности. И наши дипломаты и разведка будут помогать и в дальнейшем - все украинцы в регионе, которые в этом нуждаются, могут обратиться в наши дипломатические учреждения на Ближнем Востоке и получить все необходимое, всю помощь, все содействие", - рассказал он.

Президент также анонсировал важные встречи с международными партнерами, которые будут способствовать укреплению позиций Украины и ее безопасности. По его словам, эта неделя, следующая и весь сентябрь должны быть результативными.

"Прежде всего это касается ПВО, наших возможностей на фронте и в восстановлении. Мы готовим содержательные вещи", - добавил Зеленский.

Атака России по Львову 4 августа - что известно

Напомним, в ночь на 4 сентября Россия нанесла удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.

Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Садовый рассказал, что после атаки выжил только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.

По словам очевидца, мужчине удалось чудом выжить. Находясь вместе с семьей на лестничной клетке, Ярослав Базилевич пошел взять воды в квартиру, именно это его спасло.

Как сообщал Главред, спасательные работы во Львове завершены. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения. К сожалению, погибло 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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