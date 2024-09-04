Отец спасся чудом: новые детали гибели целой семьи в результате удара по Львову

В результате российского террористического удара по жилому дому во Львове трагически погибли почти все члены семьи Базилевич. Выжить удалось только главе семейства, который перед моментом удара вернулся в квартиру за водой. Об этом в комментарии "Новости Live" сообщил полковник ГУ ГСЧС Николай Гуменюк.
По его словам, под завалами оказались люди, которые во время удара находились на лестничной клетке и вместе с ней упали до уровня подвала. В целом спасателям удалось спасти 12 человек.
На вопрос о том, почему отец семьи выжил, а жена и 3 дочери трагически погибли полковник ГУ ГСЧС отметил, что мужчина в тот момент, вероятно, решил вернуться в квартиру за водой.
"По предварительной информации, он, находясь вместе с ними на лестничной клетке, пошел просто взять воды в квартиру, и это его спасло. Но это со слов очевидцев", - указывает Николай Гуменюк.
Смотрите видео о новых деталях спасательной операции во Львове 4 сентября:
Он отметил, что по состоянию на 12:20 все спасательные работы во Львове были завершены. По данным ГСЧС, к операции было привлечено 30 единиц техники и более 130 спасателей.
"Осложняло работы одновременно большое количество локаций, пожаров и завалов, которые возникли одновременно. Нам пришлось все подразделения города Львова без исключения привлекать к тушению пожаров и разбору завалов. Также водились дополнительно по специальному сигналу резервные смены, то есть весь 100% личный состав пожарно-спасательных подразделений находился на месте кто на службе, а кто на месте ликвидации", - резюмировал он.
Стоит отметить, что мэр города Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале сообщил имена погибших в результате российского удара по Львову
- Базилевич Эмилия -7 лет;
- Базилевич Дарья - 18 лет;
- Базилевич Ярина - 21 год;
- Базилевич Евгения - 43 года;
- Демидова Ирина - 52 года;
- Погорецкий Александр - 54 года;
- Арабский Юрий - 55 лет.
Подруга семьи Базилевич рассказала, что друзья забили тревогу после того, как Яна Базилевич перестала выходить на связь.
"Я была у себя дома, мне позвонила моя подруга и сказала, что эта девочка (Яна Базилевич - ред.) не выходит на связь и мы все утро, мы просто до последнего были уверены в том, что все будет хорошо и потом нам говорят, что скорее всего, она погибла", - рассказала девушка.
Она добавляет, что даже когда ты читаешь какие-то новости о том, что не знакомый тебе человек погиб, это очень тяжело.
"Не говорю даже о человеческой жизни, все россияне, которые к этому причастны они просто должны все это почувствовать на себе, они этого заслуживают. Они сегодня стреляли просто по гражданским", - указывает она.
Удар по Львову 4 сентября - последствия обстрела Львова
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 сентября в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетно-пушечной атаки со стороны России. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.
Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что после атаки живым остался только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.
По состоянию на 13:00 4 сентября спасательные работы во Львове завершились. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения, и, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.
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