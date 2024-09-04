Отец спасся чудом: новые детали гибели целой семьи в результате удара по Львову

По предварительным данным ГСЧС, мужчина находился вместе с семьей на лестничной клетке дома, но в последний момент решил вернуться в квартиру за водой.

https://glavred.info/ukraine/otec-spassya-chudom-novye-detali-gibeli-celoy-semi-v-rezultate-udara-po-lvovu-10594208.html Ссылка скопирована

Удар по Львову 4 сентября - отец спасся чудом, но потерял семью / Коллаж Главред, фото: Telegram/Андрей Садовый, Ukrainian World Congress

В результате российского террористического удара по жилому дому во Львове трагически погибли почти все члены семьи Базилевич. Выжить удалось только главе семейства, который перед моментом удара вернулся в квартиру за водой. Об этом в комментарии "Новости Live" сообщил полковник ГУ ГСЧС Николай Гуменюк.

По его словам, под завалами оказались люди, которые во время удара находились на лестничной клетке и вместе с ней упали до уровня подвала. В целом спасателям удалось спасти 12 человек.

На вопрос о том, почему отец семьи выжил, а жена и 3 дочери трагически погибли полковник ГУ ГСЧС отметил, что мужчина в тот момент, вероятно, решил вернуться в квартиру за водой.

видео дня

"По предварительной информации, он, находясь вместе с ними на лестничной клетке, пошел просто взять воды в квартиру, и это его спасло. Но это со слов очевидцев", - указывает Николай Гуменюк.

Смотрите видео о новых деталях спасательной операции во Львове 4 сентября:

Фото: скриншот

Он отметил, что по состоянию на 12:20 все спасательные работы во Львове были завершены. По данным ГСЧС, к операции было привлечено 30 единиц техники и более 130 спасателей.

"Осложняло работы одновременно большое количество локаций, пожаров и завалов, которые возникли одновременно. Нам пришлось все подразделения города Львова без исключения привлекать к тушению пожаров и разбору завалов. Также водились дополнительно по специальному сигналу резервные смены, то есть весь 100% личный состав пожарно-спасательных подразделений находился на месте кто на службе, а кто на месте ликвидации", - резюмировал он.

Стоит отметить, что мэр города Андрей Садовый в своем Телеграмм-канале сообщил имена погибших в результате российского удара по Львову

Базилевич Эмилия -7 лет;

Базилевич Дарья - 18 лет;

Базилевич Ярина - 21 год;

Базилевич Евгения - 43 года;

Демидова Ирина - 52 года;

Погорецкий Александр - 54 года;

Арабский Юрий - 55 лет.

Подруга семьи Базилевич рассказала, что друзья забили тревогу после того, как Яна Базилевич перестала выходить на связь.

"Я была у себя дома, мне позвонила моя подруга и сказала, что эта девочка (Яна Базилевич - ред.) не выходит на связь и мы все утро, мы просто до последнего были уверены в том, что все будет хорошо и потом нам говорят, что скорее всего, она погибла", - рассказала девушка.

Она добавляет, что даже когда ты читаешь какие-то новости о том, что не знакомый тебе человек погиб, это очень тяжело.

"Не говорю даже о человеческой жизни, все россияне, которые к этому причастны они просто должны все это почувствовать на себе, они этого заслуживают. Они сегодня стреляли просто по гражданским", - указывает она.

Откуда РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Львову 4 сентября - последствия обстрела Львова

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 сентября в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетно-пушечной атаки со стороны России. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате удара в районе главного вокзала вспыхнули жилые дома.

Одна из ракет попала в жилой дом, где жила семья Базилевичей. Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что после атаки живым остался только Ярослав Базилевич, а его жена и три дочери - Ярина, Дарья и Эмилия - погибли.

По состоянию на 13:00 4 сентября спасательные работы во Львове завершились. По данным ГСЧС, удалось спасти 12 человек, 53 получили ранения, и, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред