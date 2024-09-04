ЕС имеет интересный козырь в рукаве: как Орбан заплатит за свое упрямство

Виктор Орбан скоро доиграется "игрой за команду противника" и Европейский Союз может предпринять вполне конкретные действия.

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Своей позицией Орбан может доиграться / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Венгрия может поплатиться правом голоса в Европейском союзе из-за поведения премьер-министра Виктора Орбана. Такое видение ситуации высказал в эфире телеканала FREEДОМ политолог-международник, эксперт Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

Комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, что "Орбан играет за команду противника в вопросе войны России против Украины", он обратил внимание на важный аспект.

По мнению Левуся, эти слова министра являются справедливыми. Важно, что они были сказаны "без намеков, а абсолютно четко и конкретно".

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Политолог прогнозирует, что Орбан может доиграться "игрой за команду противника" и Европейский Союз примет вполне конкретные действия.

"Есть конкретная статья, седьмая, в договоре о Европейском Союзе... Но для этого необходимо, чтобы все остальные страны за это проголосовали. Поэтому есть на самом деле методы против Орбана и Сийярто. И я думаю, что сейчас уже все дошло до такого момента, поскольку и господин Боррель тоже говорит такие конкретные вещи о том, что происходит, что прецедент будет создан, да, я думаю, что это вполне возможно. Тем более, что уже и обходили неоднократно вот эти венгерские ограничения там по разным вопросам", - сказал Левусь.

Левусь обращает внимание, что Орбан не оценивает ситуацию логично и переоценивает свои возможности помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Дело в том, что ЕС имеет козырь в рукаве - финансовые рычаги влияния на Венгрию.

Позиция Орбана в отношении Украины Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Левусь отметил, что пока в Европейском Союзе не очень хотят применять жесткие методы.

"Но вот ощущение того, что если не будет ответной реакции, то эта тенденция может продолжиться, оно, конечно же, есть. И именно поэтому во многом сейчас я думаю, что ужесточение однозначно произойдет. Относительно лишения права голоса - это вполне реально. Кстати сказать, точно так же, как, на самом деле, определенные ограничения в пределах Шенгенского пространства. То есть мы видели уже примеры, когда страны, которые вступали в Европейский Союз, сначала входили в Шенгенское пространство, как Румыния с Болгарией, а потом через несколько месяцев там были введены ограничения. И вот если Венгрия продолжит свои фокусы по поводу завоза россиян, которые якобы ей очень нужны, чтобы строить атомную электростанцию, то в Европейском Союзе есть такая практика выставления на границах пограничных постов, которые проверяют въезд. И кто знает, возможно, и вопрос с Шенгенской зоной тоже будет подниматься", - считает политолог.

Реакция Евросоюза на политику Виктора Орбана

Недавно стало известно, что только одна страна ЕС не поддерживает идею победы Украины в войне. Глава правительства Дании Метте Фредериксен заявила, что в Европейском Союзе практически единодушно принято согласие по этому поводу и Европа никогда раньше не была настолько объединенной, как сейчас, несмотря на внутренние дискуссии.

Что интересно, из-за политики Орбана в ЕС возможен бойкот. В столицах стран-членов Евросоюза наблюдают за следующими шагами Орбана, чтобы принять решение относительно участия в саммитах Евросоюза и политического сообщества ЕС.

В июле Еврокомиссия дала Орбану "пощечину" за братание с Путиным и озвучила санкции против премьера Венгрии Виктора Орбана, который, уже председательствуя в Совете Европы, совершил ряд вояжей в Россию и Китай.

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