В ЕК дали Орбану "пощечину" за братание с Путиным: официальное заявление

Орбан посетил Россию и Китай и встретился с Трампом, злоупотребляя своим новым временным статусом в Евросоюзе.

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Орбан хочет получить роль посредника между Украиной, США, РФ и Китаем / Коллаж: Главред, фото: flickr

Еврокомиссия озвучила санкции против премьера Венгрии Виктора Орбана, который, уже председательствуя в Совете Европы, совершил ряд вояжей в Россию и Китай.

В частности, как отметил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в соцсети Х (Twitter), из-за действий Орбана председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена пересмотреть уровень представительства на заседаниях под председательством Венгрии.

Указывается, что Еврокомиссия будет представлена на уровне высших государственных служащих только во время неформальных заседаний Совета.

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Более того, Урсула фон дер Ляйен также отменила запланированный визит коллегии в Венгрию.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Виктор Орбан - санкции против венгерского премьера

Как писал Главред со ссылкой на Politico, премьер Венгрии Виктор Орбан фактически "убил" председательство своей страны в Совете ЕС, его и так временный новый статус могут отменить. Послы ЕС на встрече в среду, 10 июля, должны были обсудить статус Орбана и его недавние визиты в Россию и Китай.

К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.

После этого Орбан в режиме "секретно" отправился в Москву на встречу с Путиным. На что в Украине и ЕС ответили довольно остро. К примеру, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у Орбана не было мандата от Евросоюза на поездку в РФ.

После этого он появился в Китае, назвав КНР "ключевой силой в создании условий для мира" в российско-украинской войне.

По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего в Евросоюзе лица, вероятнее всего, будет стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.

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