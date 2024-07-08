Орбан встретился с Си Цзиньпином и назвал "условие мира" в Украине

Виктор Орбан назвал свою встречу с Си Цзиньпином "исторической".

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Виктор Орбан встретился с Си Цзиньпином / Коллаж: Главред, Фото: Оперативное командование "Запад", @PM_ViktorOrban

В ходе визита в Пекин премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Китай ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне.

"Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Вот почему я приехал, чтобы встретиться с президентом Си в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт", - написал он в соцсети Х.

Он также опубликовал фотографию, на которой зафиксирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Подробности визита Орбана в Китай

Как отметил Орбан, для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире, сообщает Telex.

По его словам, отметил, что венгры - миролюбивый народ и они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда на стороне войны".

"Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.

При этом он назвал встречу с Си Цзиньпином исторической, на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Инициативы Орбана о "прекращении огня" - последние новости по теме

Напомним, ранее стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан. Во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Президент Украины уточнил, что с Орбаном обсудил наиболее принципиальные вопросы. При этом венгерский премьер выдвинул странное предложение о "прекращении огня".

Как сообщалось ранее, Орбан прибыл в Москву на встречу с диктатором Владимиром Путиным. При этом Орбан поблагодарил российского диктатора за "теплую встречу". Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках "миротворческой миссии".

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Москве никоим образом не представляет интересы ЕС.

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