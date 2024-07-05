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Он не представляет позицию ЕС: Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию

Мария Николишин
5 июля 2024, 14:15
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Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву, подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Он не представляет позицию ЕС: Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию
Боррель резко высказался о визите Орбана в Россию / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сегодня, 5 июля, совершает визит в Москву, никоим образом не представляет там Европейский Союз. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что визит Орбана в Москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

"Сейчас Венгрия является государством-членом ЕС, которое председательствует в Совете до 31 декабря 2024 года. Это не предусматривает никакого внешнего представительства Союза, за что отвечает президент Европейского Совета на уровне главы государства или правительства и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на министерском уровне", - говорится в тексте заявления.

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Глава дипломатии ЕС также отметил, что Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву.

"Позиция ЕС относительно захватнической войны России против Украины отражена во многих выводах Европейского Совета. Эта позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", - сказал Боррель.

Кроме того, он напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину Международный уголовный суд предъявил обвинения и выдал ордер на арест за роль в принудительной депортации детей из Украины в Россию.

Скандальные заявления Виктора Орбана об Украине

В апреле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Мол, наша страна напрямую зависит от союзников, и если США и Европа прекратят финасирование, война сразу же закончится. Ранее он утверждал, что "Украина становится ничейной землей".

В мае 2023 года Орбан цинично заявил, что Закарпатье - это "древняя венгерская земля".

"Потери украинцев - это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины - это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", - сказал Орбан в интервью радио Kossuth.

В ноябре 2022 года Орбан попал в скандал, когда появился на матч национальной сборной Венгрии по футболу в шарфе с украинским Закарпатьем, таким образом намекнув на аннексию региона.

Кроме того, Венгрия систематически обвиняет Украину в якобы "нарушении прав национальных меньшинств" на Закарпатье и пытается блокировать важные инициативы для сотрудничества Киева с Евросоюзом и НАТО.

Визит Орбана в Москву - что известно

Вечером, 4 июля, СМИ узнали о намерениях Орбана посетить Москву 5 июля.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.

Во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, он пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

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