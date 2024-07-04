Разгорается скандал: в Евросовете говорят, что у Орбана нет мандата на поездку к Путину

Орбан теперь предстанет перед Путиным в новом статусе.

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Орбан и Путин могут встретиться в Москве / Коллаж: Главред, фото: flickr

Глава Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.

С 1 июля Венгрия начала официально председательствовать в Совете ЕС. Следовательно, если Орбан все-таки посетит Москву, то его встреча с Путиным будет иметь иной характер и однозначно новый — высший — уровень.

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Мишель же отмечает, что таких полномочий — представлять Евросоюз в Кремле — Венгрия не получала, и это никто в Брюсселе не одобрял.

"Председательствующая ЕС страна (Венгрия) не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС. Европейский совет ясно заявляет: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины", — четко ответил Мишель.

Кто такой Шарль Мишель Шарль Мишель - бельгийский и европейский политик и государственный деятель, председатель Европейского Совета с 1 декабря 2019 года. 69-й премьер-министр Бельгии (2014-2019), сообщает Википедия. Представитель франкоязычного сообщества, лидер партии "Реформаторское движение" (2011-2014, 2019). Самый молодой премьер-министр Бельгии с 1845 года.

Поездка Орбана в Москву после Киева — главное

Сегодня вечером, 4 июля, СМИ узнали о намерениях Орбана посетить Москву 5 июля. Сам Будапешт эти планы скрывает за объявленным визитом Азербайджана в те дни.

Встреча Орбана с Путиным пройдет всего через пару дней после встречи с Зеленским, когда президент отказал венгерскому премьеру в его призывах "прекратить ведение огня".

Орбана, согласно информации прессы, будет сопровождать глава МИД Петер Сийярто, который накануне разговаривал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По оценке экспертов, Орбан, пользуясь своим временным статусом председательствующего лица в Евросоюзе, скорее всего, стремиться стать посредником между Россией, США и Китаем.

Кроме того, недавно Орбан сколотил объединение "Патриоты Европы" внутри Европарламента. Теперь пророссийский политик будет пытаться возглавить европейских популистов-трампистов.

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