Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

Ни Будапешт, ни Москва не скрывают, что разговор касался Украины.

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Будапешт продолжает упорно поддерживать политику Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто общался с российским коллегой Сергеем Лавровым, пока венгерский премьер Виктор Орбан посещал Киев. На звонок Сийярто в Москву обратило внимание издание Европейская правда.

На сайте МИД Венгрии указывается, что звонок инициировал Будапешт - стороны "дали высокую оценку уровню российско-венгерского политического диалога".

Во время разговора стороны "отметили необходимость безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств, проживающих в стране", цитирует ЕП.

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"Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", - указывает МИД РФ.

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род. 30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002, пишет Википедия. 28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Орбан в Киеве - главное о визите премьера Венгрии

2 июля премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Среди прочего, Орбан призвал Зеленского прекратить ведение огня якобы на период переговоров с Россией. Украинский глава "в ответ изложил свою позицию, которая является четкой, понятной и известной", пояснили в ОП вскоре после отъезда венгерского премьера, намекнув, что Киев отклонил так называемые мирные "предложения" Будапешта.

Кстати, так называемую паузу на поле боя требовал и сам Путин. На что советник президента США Джейк Салливан еще раньше отреагировал очень эмоционально.

"Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова?! Это безответственно. Это противоречит уставу ООН, морали и просто здравому смыслу", - отметил Салливан.

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