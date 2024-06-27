Венгрия разразилась дерзким требованием к Украине по Закарпатью: СМИ узнали детали

Венгрия в своем "требовании" руководствуется переписью населения 23-летней давности и передала Киеву соответствующую позицию Будапешта еще в январе.

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Венгрия требует своего "влияние" на все Закарпатье / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Венгрия "потребовала" от Украины признать "традиционно венгерской" всю территорию Закарпатья. Согласно украинскому законодательству, требование может быть удовлетворено лишь в ряде населенных пунктов, однако Будапешт хочет, чтобы норма распространялась на весь регион.

Как сообщает Европейская правда, Будапешт еще в январе передал Киеву свои так называемые требования. Ключевой и самый спорный пункт – определение мест с особым уровнем гарантий для венгерских меньшинств.

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Согласно закону Украины, такие места – это населенные пункты "со значительным количеством" представителей меньшинства, от 15% и с "традиционным" проживанием меньшинства – от 10% за последние 100 лет.

Впрочем, Венгрия требует, чтобы Украина признала "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья. Причем даже те, где венгры не жили.

Будапешт ссылается на перепись от 2001 года, но с тех пор число венгров, которые жили на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

Кроме того, Венгрия требует отмены нормы о 10%, что позволить признавать территорией венгерского влияния любые общины, где когда-либо жили национальные меньшинства. Венгерские власти требуют, чтобы такая норма стала автоматической.

Также Будапешт хочет, чтобы Украина отменила норму о 10%, что позволит признавать "венгенской территорией" места, где когда-либо жили представители нацменьшинства. Они требуют сделать этот процесс автоматическим.

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