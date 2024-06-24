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ЕС обойдет вето Венгрии: Боррель признался, как для ВСУ закупят оружие за счет активов РФ

Руслана Заклинская
24 июня 2024, 09:42
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Обходной путь ЕС для использования средств, вероятно, будет достаточным, чтобы гарантировать выплату кредита размером 50 млрд долларов.
ЕС обойдет вето Венгрии: Боррель признался, как для ВСУ закупят оружие за счет активов РФ
ЕС нашел обходной путь для вооружения Украины / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Британии, УНИАН

Европейский союз нашел юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов РФ. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Financial Tіmes.

Боррель пояснил, что поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных российских активов, она "не должна быть частью решения об использовании этих денег". Он отметил, что обходной путь "сложный, как и любое юридическое решение, но он работает".

Этот обходной путь может также снять препятствие, затруднявшее усилия G7 по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов до декабря, который должен быть погашен за счет будущих поступлений.

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Почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов находятся в ЕС, преимущественно в Бельгии. Ранее в этом году ЕС согласился использовать прибыль от этих активов для закупки оружия для Украины.

Венгрия уже давно выступает против коллективной военной поддержки Украины со стороны ЕС и блокирует семь других решений по вооружению ВСУ на сумму около 6,6 миллиардов евро. Юридический обходной путь обсудят министры иностранных дел ЕС 24 июня.

Обеспокоенность США и других партнеров G7 о возможности блокирования Венгрией решения ЕС о замораживании активов России вызвала значительные задержки в переговорах по кредиту в 50 миллиардов долларов. По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, обходной путь ЕС для использования средств, вероятно, будет достаточным, чтобы гарантировать выплату кредита.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 до 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

Вопрос передачи российских активов Украине - детали

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

Кроме этого, лидеры стран "Большой семерки" договорились разблокировать 50 миллиардов долларов замороженных российских активов для Украины до конца 2024 года. Об этом сообщил президент Франции, отмечая, что технические специалисты теперь работают над реализацией этого решения.

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