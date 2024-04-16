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300 миллиардов для Украины: в ПАСЕ приняли решение по замороженным активам РФ

Юрий Берендий
16 апреля 2024, 19:12
Народный депутат Евгения Кравчук отмечает, что резолюцией ПАСЕ предлагается создание единого механизма возмещения убытков в результате агрессии РФ.
300 миллиардов для Украины: в ПАСЕ приняли решение по замороженным активам РФ
В ПАСЕ определили судьбу замороженных российских активов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

В пресс-службе ПАСЕ заявили, что ассамблея приняла эту резолюцию единогласно, призывая "передать замороженные российские государственные активы в новый фонд для восстановления Украины".

По словам члена украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата от партии "Слуга народа" Евгении Кравчук это означает, что замороженные российские государственные активы на сумму 300 миллиардов долларов США, которые сейчас удерживаются некоторыми странами, должны быть переданы в международный компенсационный фонд для поддержки Украины. Об этом она написала в своем Facebook.

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Резолюция предусматривает следующее:

  • создание международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для полного возмещения убытков, причиненных физическим и юридическим лицам, включая Украину, в результате агрессии РФ;
  • активное сотрудничество государств в быстрой передаче имеющихся активов РФ в созданный международный механизм компенсации, включая использование их для восстановления Украины;
  • создание международного трастового фонда для хранения всех российских государственных активов;
  • создание беспристрастного и эффективного международного органа для рассмотрения исков, поданных Украиной и другими пострадавшими субъектами, а также физическими и юридическими лицами, требующими возмещения убытков, причиненных агрессией РФ.

Кравчук отметила, что ПАСЕ поддержала ряд важных изменений в сфере компенсаций. В частности, ПАСЕ призвала государств-членов и тех, кто не является членами Совета Европы, присоединиться к Реестру убытков и предлагает государствам-членам включить в будущий международный механизм компенсации последствия, причиненные Россией, еще до полномасштабного вторжения, начиная с агрессии в 2014 году.

Также признано, что российские политики, пропагандисты, олигархи и другие коллаборационисты войны накопили значительное состояние благодаря связям с режимом Путина.

"Для обеспечения персональной ответственности таких лиц - их активы должны быть заморожены, конфискованы и направлены на восстановление Украины. Государствам-членам рекомендуется разработать законодательство и правовые механизмы для конфискации этих активов", - добавила депутат.

Ассамблея отметила, что ряд государств заморозили около 300 миллиардов долларов российских государственных активов. ПАСЕ отметила, что эти государства должны сотрудничать и передать их международному компенсационному механизму.

"Важно, что такие шаги являются абсолютно легитимными. Согласно международному праву, государства имеют право принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право. Пришло время для Совета Европы перейти от санкций к контрмерам против российского агрессора", - подчеркнула депутат.

Конфискованные активы РФ

Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, находящихся под западными санкциями.

Конфискация российских активов - отстройка Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, на третьем году полномасштабного вторжения России британские политики так и не смогли реализовать идеи по конфискации российских активов в пользу Украины из-за отсутствия достаточных оснований для таких действий. По данным Politico, эксперты по санкциям и политические аналитики считают, что Великобритания, возможно, никогда не перейдет к конфискации российских денег, поскольку политически это может быть неэффективным.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в готовности западных партнеров передать Украине конфискованные российские активы.

Наиболее вероятно, доходы от замороженных активов России в странах ЕС не будут использованы на финансирование вооружений для Украины, а вместо этого направятся на бюджет или на восстановление. Изменения в рассмотрении вопроса об использовании этих замороженных $300 миллиардов российских активов ожидаются после саммита Большой семерки, заявил советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк.

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