Обсуждали Украину: Шольц обратился к Си Цзиньпину с важной просьбой

Канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил главу Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию для прекращения агрессивной войны Владимира Путина против Украины.

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Шольц обратился с просьбой к Си Цзиньпину относительно Украины / Коллаж Главред, фото: twitter.com/Bundeskanzler, Офис президента Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что неспровоцированная война России против Украины наносит ущерб международному порядку и негативно влияет на интересы всех международных игроков. Об этом он сказал во время совместного с председателем КНР Си Цзиньпином подхода к прессе в Пекине, сообщает Укринформ.

"Захватническая война России против Украины и перевооружение России имеют значительные негативные последствия для безопасности в Европе. Они непосредственно влияют на наши основные интересы. Они косвенно наносят ущерб всему международному порядку", - заявил немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что действия России противоречат главному принципу Устава ООН - принципу неприкосновенности границ.

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"Я хотел бы обсудить с вами, как мы можем больше способствовать справедливому миру в Украине", - сказал глава правительства ФРГ.

Он отметил, что Германия и Китай привержены многостороннему порядку, основанному на правилах

Канцлер Германии Олаф Шольц также обратился к главе Китая Си Цзиньпину с просьбой повлиять на Россию и прекратить "ужасную войну", которую ведет Владимир Путин против Украины. Об этом Шольц написал в своем аккаунте в Х (бывший Twitter) после встречи в Китае.

"Слово Китая имеет вес в России. Поэтому я попросил главу КНР Си оказать давление на Россию, чтобы Путин наконец прекратил свою безумную кампанию, вывел свои войска и закончил эту ужасную войну", - отметил политик.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Визит Шольца в Китай - позиция Пекина по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Китай для переговоров с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Одной из тем переговоров является обсуждение войны России против Украины. Визит Шольца начался 14 апреля и продлится три дня.

Во вторник, 16 апреля, лидер КНР Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл в Пекин с официальным визитом. Встреча состоялась в резиденции Дяоюйтай.

В Китае "призвали" некоторые страны воздержаться от перекладывания вины за "кризис" в Украине на Пекин. Китай считает, что в данной ситуации они имеют право на "нормальное сотрудничество" с Россией.

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