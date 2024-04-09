Поговорят о войне в Украине: Шольц поедет в Китай к Си Цзиньпину

Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и главой КНР Си Цзиньпинем состоится 16 апреля.

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Олаф Шольц и Си Цзиньпин проведут встречу 16 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц поедет в Китай, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином и обсудит войну России против Украины.

Визит Шольца начнется 14 апреля и продлится три дня. Об этом 8 апреля заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает AFP.

Во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.

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Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и главой КНР Си Цзиньпинем состоится 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.

"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет", – сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.

Отметим, для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Первый состоялся в ноябре 2022 года и проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР и дискуссий о зависимости Берлина от китайских товаров.

Как сообщал Главред, в начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.

"Официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - писало издание Politico.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

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