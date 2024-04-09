Поговорят о войне в Украине: Шольц поедет в Китай к Си Цзиньпину

Канцлер Германии Олаф Шольц поедет в Китай, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином и обсудит войну России против Украины.
Визит Шольца начнется 14 апреля и продлится три дня. Об этом 8 апреля заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает AFP.
Во время визита Шольца будут сопровождать несколько министров федерального правительства и представители немецкой промышленности. Ожидается, что он посетит город Чунцин и произнесет речь в одном из университетов Шанхая.
Встреча канцлера ФРГ с председателем правительства Китая Ли Цяном и главой КНР Си Цзиньпинем состоится 16 апреля. Кроме торговых вопросов, на повестке дня переговоров также будет и полномасштабная война в Украине.
"Я думаю, что Китай имеет влияние на Россию, и мы хотели бы, чтобы Китай смог использовать это влияние, которое он имеет", – сказал Гебештрайт на брифинге в понедельник.
Отметим, для Шольца это второй визит в Китай после избрания на должность канцлера. Первый состоялся в ноябре 2022 года и проходил в условиях строгих коронавирусных ограничений в КНР и дискуссий о зависимости Берлина от китайских товаров.
Как сообщал Главред, в начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.
"Официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - писало издание Politico.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.
Позиция Китая в отношении войны в Украине
В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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