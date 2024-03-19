Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Эта встреча Си и Макрона состоится через год после того, как президент Франции посетил Пекин и Гуанчжоу.
Как пишет Politico со ссылкой на источники, визит китайского лидера совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.
"Он [визит] будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки", – отметил источник издания на условиях анонимности.
Авторы статьи отмечают, что Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.
С другой стороны, Пекин стремится обеспечить, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромное давление.
За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах. Кроме того, в апреле канцлер Германии Олаф Шольц также отправится в Китай с визитом.
"Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - пишет Politico.
Отмечается, что месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Тогда официально МИД Китая заявил, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".
Ожидается также, что в этом году Макрон снова посетит Китай, однако Елисейский дворец пока не подтвердил этого.
Позиция Китая в отношении войны в Украине
В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.
Аналитики Института изучения войны заявили, что переговорные инициативы Китая и Турции для урегулирования ситуации в Украине страна-агрессор Россия использует для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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