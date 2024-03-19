Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

https://glavred.info/world/si-czinpin-poedet-k-makronu-v-politico-uznali-cel-vizita-i-prichem-tut-putin-10551143.html Ссылка скопирована

Макрон и Си Цзиньпин в мае встретятся в Париже / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот

В начале мая лидер Китая Си Цзиньпин поедет с визитом во Францию. В Париже он встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном. Эта встреча Си и Макрона состоится через год после того, как президент Франции посетил Пекин и Гуанчжоу.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, визит китайского лидера совпадет с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином.

"Он [визит] будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки", – отметил источник издания на условиях анонимности.

видео дня

Авторы статьи отмечают, что Китай стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за "безлимитного партнерства" Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

С другой стороны, Пекин стремится обеспечить, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромное давление.

За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах. Кроме того, в апреле канцлер Германии Олаф Шольц также отправится в Китай с визитом.

"Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать такие встречи", - пишет Politico.

Отмечается, что месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Тогда официально МИД Китая заявил, что Ли Хуэй пообещал "поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон".

Ожидается также, что в этом году Макрон снова посетит Китай, однако Елисейский дворец пока не подтвердил этого.

Позиция Китая в отношении войны в Украине

В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.

Аналитики Института изучения войны заявили, что переговорные инициативы Китая и Турции для урегулирования ситуации в Украине страна-агрессор Россия использует для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.