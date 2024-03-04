Китай и Турция побуждают к переговорам: ISW определил скрытые мотивы РФ

Заявления России о том, что она всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются лишь попытками делать вид заинтересованности, отмечают аналитики.

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Россия делает вид заинтересованности в мирных переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео выступления, ua.depositphotos.com

Китай и Турция продолжают развивать собственные переговорные инициативы для урегулирования ситуации в Украине. Россия использует их для информационных операций, направленных на препятствование международной поддержке Украины. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и специальный представитель Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй встретились в Москве 2 марта, чтобы обсудить желание Пекина способствовать мирным переговорам между РФ и Украиной. Политики заявили, что "невозможно" обсуждать урегулирование в Украине без участия Кремля и без "учета интересов (России - ред) в сфере безопасности". Также они утверждают, что западные и украинские "ультиматумы" и "форматы диалога" только "вредят перспективам урегулирования и не могут быть основой (урегулирования)".

В то же время Турция надеется, что переговоры о прекращении огня в Украине "начнутся в ближайшее время". Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что "обе стороны достигли предела" того, чего они могут достичь военными средствами.

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"ISW продолжает оценивать, что любые российские заявления, свидетельствующие о том, что Россия заинтересована или всегда была заинтересована в мирных переговорах, являются очень вероятными попытками делать вид заинтересованности, чтобы побудить Запад пойти на упреждающие уступки в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности и возложить бремя переговоров на Украину и Запад", - пишут аналитики.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Мирные переговоры России и Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной возможно лишь по украинской формуле мира. В интервью американскому журналисту Брету Байеру он заявил, что Украина не желает повторения Минских договоренностей.

Также 2 марта после дипломатических переговоров в Москве министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры являются единственным способом прекратить боевые действия в Украине.

Кроме этого, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проходили в Стамбуле. Он подчеркнул, что поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, однако считает необходимым объединить усилия для достижения мира.

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