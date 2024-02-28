Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

Сейчас в Соединенных штатах Америки и не только начинается активный избирательный процесс, могут ли в это время западные партнеры каким-то образом побудить Украину к переговорам с РФ, видя позицию, в которой сейчас находится Украина, в интервью Главреду рассказал младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.
По его словам, такой риск есть всегда, но при этом, в Америке боятся позиции Украины и последствий для своей страны после отказа в помощи не меньше, чем Украина боится быть лишенной военной поддержки.
Младший сержант уверен, что признание того, что Америка предала Украину и подписанные документы о своей позиции могут стать серьезным ударом для американских политиков, поскольку обычный народ этой страны поддерживает Украину.
"Если условно Украина выходит и говорит, мол, Америка нас предала, американские политики предали подписанные документы, свои позиции, то будет очень серьезным ударом для американских политиков. Банально из-за того, что Украина пользуется поддержкой народа", - объясняет Юрий Гудименко.
Также он привел в пример факт истории, когда американцы выходили из Афганистана с надеждой на поддержку Америки, защиту и убежище, а по итогу пришлось пытаться уцепиться за шасси самолета, который уже взлетал.
"Эти ужасные кадры очень серьезно ударили по США, потому что Америка привыкла гордиться тем, что выполняет свои обязательства. А тут весь мир увидел, что нет, и, думаю, что ни один американский политик больше не хочет получать такой негатив на себя. Поэтому какие-то там подталкивания к переговорам возможны, конечно, но они также будут бояться нашей реакции" - резюмировал сержант в отставке.
Кто такой Юрий Гудименко
Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.
С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".
Смотрите интервью с Юрием Гудименко:
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