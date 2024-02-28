США приняли важное решение для украинских переселенцев: что стоит знать

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Министерство нацбезопасности США на два года продлило возможность пребывания украинцев за гуманитарными паролями.
Маркарова в Facebook поблагодарила американское Министерство нацбезопасности за решение, предоставляющее возможность гражданам Украины, срок пребывания которых на территории США по гуманитарным паролям истекает в этом году, получить новые гуманитарные пароли сроком до двух лет.
Дипломат отметила, что право восстановить свой статус гуманитарного пароля получили украинцы:
- прибывшие в США по программе Uniting for Ukraine (U4U),
- которым был предоставлен гуманитарный пароль в пунктах пропуска через госграницу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.
"Убеждена, что это решение имеет особую актуальность для тех граждан, которые потеряли свои дома в результате российской военной агрессии и вынужденно выехали с территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией", - добавила посол Украины.
Напомним, что в Госдепе США раскрыли главную проблему ВСУ на фронте. Украинским военным приходится экономить боеприпасы, поскольку Конгресс США так и не принял пакет военной помощи для Украины.
Стало известно, как изменятся с 1 марта выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют. В Украине с самого начала весны изменятся правила выплат внутренне перемещенным лицам, а также произойдет индексация пенсий.
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