Путин теряет контроль: в разведке назвали последствия для РФ после вторжения в Украину

Ресурсы, которые Россия выделила на Украину, и ее неспособность добиться военного прорыва поставили под сомнение позицию России как гаранта безопасности.

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Путин потерял свое влияние / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что война против Украины способствовала существенному изменению отношений России со странами бывшего Советского Союза. С февраля 2022 года, несмотря на разницу между странами, общее влияние России на ближайших соседей снизилось.

Как отмечается в сводке разведки в Twitter, что Россия почти наверняка продолжает рассматривать сохранение своего влияния в этих странах как приоритет внешней политики, имеющей решающее значение для внутренней безопасности и экономики.

По данным британской разведки, ресурсы, которые Россия выделила на Украину, и ее неспособность достичь военного прорыва поставили под сомнение традиционную позицию России как гаранта региональной безопасности. Нарушение Россией суверенитета Украины повысило вероятность угрозы безопасности со стороны России. Спад российской экономики и риск вторичных санкций усилили обеспокоенность по поводу экономической зависимости от России.

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В ответ на эти тенденции государства бывшего Советского Союза активизировали усилия по диверсификации своих экономических, политических отношений и отношений в области безопасности, чтобы уменьшить свою зависимость от России.

"Хотя Россия сохраняет значительное присутствие, как открытое, так и скрытое, в регионе, способность Кремля достигать своих целей и задач почти наверняка значительно снизилась за последние два года", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, что президент Латвии рассказал о одержимости российского диктатора. Эдгарс Ринкевичс заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает о восстановлении Российской империи - такой, какой она была в XIX - начале XX века.

Казахстан поддержал формулу мира Украины и санкции против России. Более того, он также заявил, что Казахстан поддерживает мирное завершение развязанной Россией войны против Украины на базе Устава ООН.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании-исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и издает ежедневные сводки.

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