Чего хочет Путин: президент Латвии рассказал об одержимости российского диктатора

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает о восстановлении Российской империи — такой, какой она была в XIX-начале XX века. На это указывают российская пропаганда и гибридная война.
Ринкевичс считает, что Латвия должна быть готова к гибридной войне и всякого рода провокациям, передает Delfi.
"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. (..) Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы [лучше] будем благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас", — сказал президент Латвии на завтраке в Давосе в рамках дискуссии, посвященной Украине.
Ринкевичс заявил, что необходимо наращивать оборонную промышленность, так как техника нужна не только для помощи Украине, но и самой Латвии.
По словам президента, важно увеличить государственные расходы на оборону — к 2027 году в Латвии это будет 3% ВВП.
Как сообщал Главред, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в 2024 году страна намерена укрепить военную инфраструктуру на границе с Россией и Беларусью.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что РФ по-прежнему будет искать новые цели для агрессии, причем независимо от того, как закончится полномасштабная война против Украины. НАТО следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы.
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