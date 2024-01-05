"Россия не остановится": в Латвии предупредили об угрозе

Североатлантическому альянсу следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания страны-агрессора России, считает глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.

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Агрессия России Путина будет продолжаться даже в случае выхода ВСУ на границы 1991 года - МИД Латвии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, GoogleMaps

Страна-оккупант Россия по-прежнему будет искать новые цели для агрессии, причем независимо от того, как закончится полномасштабная война против Украины. НАТО следует разработать долгосрочную стратегию сдерживания Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.

В интервью Financial Times он напомнил, что Кремль придерживается империалистической идеологии и угроза со стороны России будет даже в том случае, если Путин уйдет, а Украина выйдет на границы 1991 года.

"Россия не остановится, Россию можно только остановить. Остановка России в Украине не означает, что все окончено. Это просто означает, что нам придется продолжать", - отметил Кариньш. видео дня

Кришьянис Кариньш также подчеркнул, что НАТО нужно работать над долгосрочной стратегией сдерживания РФ.

Война России и НАТО

Ранее в России объявили о готовности воевать с НАТО – заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва "готова, как уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами". При этом "дипломат" не видит возможности восстановления отношений с коллективным блоком безопасности Запада.

Россия вторгнется в страны НАТО, если Украина не выстоит, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, при таких обстоятельствах уже американцам придется воевать с РФ.

Если Путин захватит Украину, он нападет на союзников по НАТО, сказал президент США Джо Байден. Глава Белого дома призвал Конгресс как можно скорее решить вопрос с финансированием военной помощи Киеву.

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