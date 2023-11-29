В России объявили о готовности воевать с НАТО: у Лаврова разразились условием

В МИД агрессора России обвинили Североатлантический альянс в "бесконечном посягательстве" на интересы Москвы на ее "сердцевинном направлении".

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Будет ли военный конфликт России и НАТО, зависит от Альянса - Рябков / Коллаж: Главред, фото: МИД РФ, УНИАН

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что между страной-оккупантом и НАТО возможен военный конфликт. Он обвинил Альянс в "посягательстве на интересы" Москвы на "сердцевинном" для российских захватчиков направлении и отверг возможность восстановления отношений России и коллективного блока безопасности Запада.

В интервью пропагандистам Известия в ответ на вопрос о том, возможен ли в будущем вооруженный конфликт России и Альянса, "дипломат" обвинил блок в, дескать, посягательстве на "российские интересы", и заявил о готовности к противостоянию.

"Зависит от Североатлантического альянса. Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", - сказал Рябков. видео дня

Мол, НАТО "нельзя бесконечно посягать" на интересы России на "сердцевинном" для Москвы направлении. По его словам, это "опасный путь".

Также замглавы МИД РФ добавил, что в обозримом будущем Россия и НАТО отношений не восстановят.

"Я не думаю, что отношения России и НАТО возобновятся в той или иной форме в обозримой перспективе. Это исключено из соображений как принципиального, так и практического характера. Если кто-то на Западе думает, что мы нуждаемся в этих отношениях, что мы в какой-то момент придем и попросим об их восстановлении, так это самая большая ошибка", - добавил заместитель Лаврова.

Более того, он "потребовал" для потенциальных договоренностей диалога "только на равноправной и взаимоуважительной основе".

"А уже теперь на фоне происходящего я вообще не представляю себе ситуацию и контекст, в котором такое возможно", - подчеркнул Сергей Рябков.

Война Россия НАТО

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет, полагают немецкие аналитики DGAP. Согласно их выводам, Россия восстановит военную мощь и может напасть на страны Балтии. У Альянса есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне.

НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его мнению, сценарий предполагает прямую военную операцию западных стран на российской территории.

НАТО готовит "военный Шенген" для возможного противостояния России, сообщил начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк. По его словам, такое решение позволит свободно перемещать войска по Евросоюзу.

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