НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС – Коваленко

Россия уничтожит свою 150-тысячную группировку войск на оккупированном юге, если пойдет на подрыв ЗАЭС, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

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В НАТО активируют 5-ю статью Альянса при условии подрыва Россией Запорожской АЭС - Коваленко

Агрессор Россия в войне против Украины продолжает искать способы остановить наступление ВСУ, которые шаг за шагом освобождают свои территории. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты готовы устроить подрыв Запорожской АЭС, проинформировал об этом Запад и призвал страны-партнеры не допустить этого.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о сценарии, при котором оккупанты РФ могут устроить подрыв Запорожской АЭС, назвал цель Кремля в возможном теракте и объяснил, почему Запад в такой ситуации начнет военную операцию на территории России.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов на днях заявил, что Россия полностью завершила подготовку к возможному теракту на Запорожской АЭС. Оккупанты разместили взрывчатку возле четырех из шести энергоблоков. По мнению Буданова, враг может устроить теракт, чтобы остановить ВСУ на левом берегу Днепра или в качестве превентивной меры, чтобы заморозить линию фронта. По вашему мнению, с какой целью оккупанты могут пойти на подрыв ЗАЭС?

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Если Россия пойдет на этот террористический акт – хотя, по моему мнению, вероятность такого сценария минимальна, а не максимальна – она прибегнет к этому лишь в том случае, если придется бежать с юга. Пока на ЗАЭС находятся российские войска, Москва не будет взрывать станцию.

Южная группировка оккупационных войск расположена на левобережной Херсонщине, в Запорожской области и частично в Донецкой области. Это немногим больше, чем 150 тысяч военных. В целом, это более 60% от общего боеспособного количества всех войск РФ на территории Украины.

Давайте представим, что Россия подрывает ЗАЭС, когда ее войска находятся на материковом юге. Это минус 150 тысяч боеспособных военных. Вся оккупационная группировка теряет 60% своего потенциала – Россия фактически остается без армии.

Россияне пойдут на подрыв Запорожской АЭС только в двух случаях.

Первый – когда под натиском сил обороны Украины захватчики будут бежать, например, на территорию временно оккупированного Крыма. Это может произойти после прорыва второй линии обороны.

Второй случай предусматривает катастрофу на ЗАЭС, чтобы затормозить продвижение сил обороны Украины и получить возможность бежать в захваченный Крым.

Сейчас возникает много сравнений ситуаций на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. Мол, если россияне взорвали ГЭС, они взорвут и ЗАЭС. Но здесь надо четко понимать разницу между водой и радиацией. Международные партнеры не увидели воду в Берлине, Париже или Праге после подрыва ГЭС, а вот на радиацию они будут вынуждены реагировать, поскольку воспримут это как угрозу для себя и атаку на страны-члены НАТО.

Также надо отметить и события, которые недавно произошли в России. Рейды РДК и ЛСР в Белгородскую область и марш так называемых пригожинцев продемонстрировали, что Путин неспособен решать внутренние проблемы страны, а Кремль не контролирует ситуацию и не имеет ресурса для противодействия угрозам. Границ у России вообще не существует.

Российский главнокомандующий оказался трусливой медузой, которая во время мятежа Пригожина не продержалась и часа и стала удирать из столицы. Не успели начаться бои, как Путин уже бежал из Москвы.

Тут возникает вопрос: а готов ли Путин рискнуть своим будущим? Возможный подрыв ЗАЭС на Западе воспримут как атаку на страны НАТО. После этого против России будут действовать уже не 8 тысяч зэков на "буханках" и пикапах с пулеметами Максим, которых можно остановить путем переговоров с Лукашенко, а полноценные ударные бронетанковые группы Альянса.

Все это свидетельствует о том, что Россия вряд ли устроит катастрофу на ЗАЭС. Даже когда ее оккупационные войска будут бежать с юга, это будет маловероятным сценарием.

Когда мы говорим, что НАТО в случае возможного подрыва россиянами ЗАЭС может применить 5-ю статью Альянса, о чем конкретно идет речь? Это наземная военная операция на территории Украины для помощи ВСУ или уже на территории России?

Вероятнее всего, военная операция будет уже на территории РФ, потому что придется решать проблему неконтролируемого и неадекватного руководства России. Угрозы от РФ будут только расти. Это может быть и сухопутная операция с нанесением превентивных ракетных ударов по объектам на территории России.

Также возможны разнообразные комплексные решения, которые способны остановить российское руководство от столь радикального шага, как подрыв Запорожской атомной электростанции. Угроза подрыва ЗАЭС все-таки существует.

Какие страны могли бы принять участие в военной операции против России?

В первую очередь, это контингент США, базирующийся в Европе, и некоторых других стран. Не исключаю участия стран Балтии, Польши и Великобритании. Есть сомнения относительно подключения к военной операции Германии и Франции. Главными игроками в операции все же могут стать Соединенные Штаты, Польша и Великобритания, которые поддержат страны Балтии.

Как может отреагировать Россия? Вероятно, Москва при этом сценарии заявит об угрозе территориальной целостности страны и своем праве на использование ядерного оружия…

Если будут наноситься ядерные удары по территории Российской Федерации – это уже конвенционная война. Но в Кремле знают: если Москва использует ядерное оружие, его применит и НАТО. И в отличие от системы противовоздушной обороны стран Альянса, которая способна перехватывать российские ракеты с ядерными боезарядами даже на территории самой России, к способности российской ПВО перехватывать ракеты Запада могут возникнуть серьезные вопросы.

Сейчас многое в воздухе долетает до самой Москвы, и ПВО там реагирует только тогда, когда объект уже на подлете к столице или даже взорвался над зданием Кремля.

В такой ситуации, когда у России не все хорошо с ПВО, там зададутся вопросом: а нужно ли рисковать?

Вы сказали, что оккупанты России способны прибегнуть к провокации на ЗАЭС. Что они могут сделать?

Россияне могут прибегнуть к имитации подрыва Запорожской АЭС. В таком случае они сообщат, что, мол, на ЗАЭС катастрофа и там "все пылает".

Пока все будут выяснять детали происшествия, может приостановиться процесс продвижения ВСУ, потому что войска не будут рисковать жизнью своих военнослужащих. Россияне воспользуются ситуацией и сбегут с юга.

На какой срок это может приостановить продвижение вооруженных сил Украины на фронте?

Все зависит от того, что конкретно сделают россияне – прибегнут к подрыву ЗАЭС или сымитируют катастрофу. Украинская военная операция может быть приостановлена на несколько дней, недель, месяц или даже больше. Это будет зависеть от уровня серьезности ситуации. Потому что тогда надо будет пересматривать планы по продвижению и изменить направления движения, чтобы, например, обойти зоны сильнейшего радиационного поражения. Зоны при сценари взрыва будут иметь соответствующий радиус действия.

Наступление продолжится, но общий сценарий потребует пересмотра. Для изменения вариантов наступательных действий надо будет делать паузу, которая может продлиться до месяца.

Зеленский говорил, что Россия может взорвать ЗАЭС с целью завершения войны на своих условиях. Москва пытается продвинуть сценарий заморозки боевых действий?

Да. России надо заморозить войну. Россияне теряют инициативу, силы и ресурсы. Им критически не хватает ресурсов – особенно артиллерии и военной техники. В июне они понесли наибольшие потери за весь период полномасштабного вторжения в Украину. В мае они установили рекорд, но уже в июне рекорд стал абсолютным.

Артиллерийские орудия россияне не успевают снимать с консервации и подвозить их в зону боевых действий в большом количестве. Поэтому сейчас они делают все для того, чтобы заставить Украину подписать мирный договор или приостановить боевые действия с помощью переговоров.

Для этого они используют различные европейские и мировые пацифические организации. Пацифизм – тема, которую использовали еще советские спецслужбы, в том числе и КГБ, чтобы ретранслировать пацифистские идеи, направленные на примирение с Советским Союзом, разоружение Запада и другие вопросы. По наследству тема перешла к России. Москва контролирует большое количество пацифистских организаций, которые сейчас пропагандируют тезисы о том, что война в Украине происходит якобы по вине Запада, который предоставляет Украине оружие. Пацифисты призывают прекратить это и якобы начать переговоры и достигнуть мира.

Путем использования этого пацифизма Москва пытается поставить войну на паузу, чтобы накопить ресурсы для последующих масштабных боевых действий.

Сейчас Россия в войне против Украины рассчитывает на террористические акты и подобные действия, чтобы выиграть время, осуществить перегруппировку и перевооружение?

Скорее всего, россияне делают ставку на свой побег. Если они будут убегать, их уже не будет волновать тема замораживания войны. Оккупанты постараются как можно скорее добраться до места расположения за пределом действия радиации и сил обороны Украины. Они займут позиции во временно оккупированном Крыму.

Уже после этого россияне снова могут начать раскачивать тему переговоров и использовать для этого фактор Запорожской АЭС. Но при условии подрыва АЭС они станут уже ядерными террористами, с которыми никто говорить не будет. Это их парадоксальная стратегия.

Таким образом, можем ли мы сделать вывод, что Россия пойдет на определенную провокацию, но не на подрыв Запорожской АЭС? Продвижение ВСУ на длительное время им тоже не удастся остановить?

Да.