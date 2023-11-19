Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет – аналитики

Если развязанная агрессором Россией война против Украины пойдет по сценарию замороженного конфликта, Москва через 6 лет пойдет на прямую вооруженную конфронтации с НАТО. Российские войска могут напасть на страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию. Об этом говорится в исследовании германского общества наружной политики (DGAP).
Аналитики DGAP, которые использовали в своем исследовании источники в спецслужбах и военных кругах, пришли к выводу о том, что России в случае заморозки войны в Украине хватит 6 лет для того, чтобы подготовить свои войска к прямому боевому столкновению с Североатлантическим альянсом.
"Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется сейчас. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска", - считают аналитики.видео дня
Как полагают эксперты, Москва сможет быстро нарастить свои военные возможности, и у стран Альянса есть от 5 до 9 лет, чтобы усилиться и предотвратить войну.
По мнению аналитиков, поводом для масштабного конфликта России и НАТО может стать нападение российских войск на страны Балтии.
"Окно для возможного российского нападения откроется, как только у России возникнет впечатление, что нападение, например, в странах Балтии, может быть успешным", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Главреду заявлял, что НАТО пойдет прямой войной на Россию в случае подрыва Запорожской АЭС. По мнению Коваленко, речь может пойти о военной операции стран Альянса на российской территории.
Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО. Согласно предположению дипломата, Россия вряд ли пойдет на такой шаг. В то же время Огрызко не исключил подобного сценария, поскольку россиянам постоянно нужны "завоевания".
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