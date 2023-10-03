"Воевать России нечем": Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО

В РФ действует "идеология дикарства". И с этой точки зрения можно представить себе если не нападения на страны НАТО, то провокации.

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Владимир Огрызко оценил риски прямого противостояния РФ и НАТО / скриншот

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что Россия вряд ли вторгнется в одну из стран НАТО, хотя исключать это тоже нельзя.

"Воевать России нечем. И после того, что она увидела в Украине, горячих голов там станет меньше. Но исключать этого также нельзя, потому что этой стране постоянно нужны победы. Причём победы не в том, чтобы у людей был, простите, туалет в доме, а в том, чтобы кого-то наказывать, кого-то обвинять, кого-то завоевывать", - сказал Огрызко во время чата на Главреде.

По словам дипломата, в РФ действует "идеология дикарства". И с этой точки зрения можно представить себе если не нападения на страны НАТО, то провокации.

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"Однако я думаю, что до этого не дойдёт по одной простой причине – украинская армия, я в это искренне верю, сломает позвоночник российской военной машине, и на том "вторая героическая армия мира" успешно завершит своё существование", - резюмировал Огрызко.

Как сообщал Главред, ранее Владимир Огрызко объяснил, почему Россия напала на Украину.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Угроза войны РФ с НАТО

В случае прямой атаки на страны-члены НАТО войсками РФ с территории Беларуси, у Альянса не будет другой возможности, кроме как ответить. Об этом заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Эксперт пояснил, что если США будут отвечать военной силой, какие-то страны помогут экономически или логистически.

Российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко также рассказал, действительно ли Кремль может задействовать план большой войны с НАТО.

НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны. Ранее НАТО не утверждало план обороны, потому что не видело внешней угрозы и вероятности нападения на страны-члены Альянса.

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