Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Главная военная мощь НАТО – это, в первую очередь, США, напомнил Александр Леонов.

https://glavred.info/world/ugroza-voyny-rf-s-nato-ekspert-raskryl-veroyatnyy-scenariy-10500052.html Ссылка скопирована

Эксперт оценил угрозу войны РФ с НАТО / фото ua.depositphotos.com

В случае прямой атаки на страны-члены НАТО войсками РФ с территории Беларуси, у Альянса не будет другой возможности, кроме как ответить, заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Причем эта статья Устава НАТО о коллективной безопасности интересна тем, что каждая страна самостоятельно определяет уровень того, как она вступает в прямое противостояние", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что если США будут отвечать военной силой, какие-то страны помогут экономически или логистически.

видео дня

"И такой дифференцированный подход позволяет быть более гибким. Тем более, что главная военная мощь НАТО – это, в первую очередь, Соединенные Штаты, а затем Турция и Великобритания. И, собственно говоря, если эти страны будут гарантировать участие в боевых действиях, этого будет достаточно, чтобы все понимали, чем это закончится", - отметил он.

В то же время собеседник напомнил о том, что в Беларуси порядка 90 процентов населения выступают против того, чтобы их страна была втянута в любую войну.

"И если это произойдет, то тогда Лукашенко получит мощную оппозицию в виде своих граждан, которые могут повторить события 2020 года, когда были массовые акции протеста. Но тут уже будет основа того, что они фактически будут выступать против войны и защищать свою жизнь", - добавил Леонов.

Ранее эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами. Недавняя переброска силами НАТО самолетов F-35 (которые могут нести ядерные ракеты) фактически ни на что не влияет, считает Александр Кочетков.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Западе хотят предложить Украине "сделку". Соединенные Штаты и Германия не заинтересованы в победе агрессора России, но опасаются "расходов и рисков", связанных с триумфом Украины, пишут журналисты.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова Йенсена об "уступках Украины в обмен на вступление в НАТО" – фактическая фиксация капитуляции Киева. Он предостерег западных чиновников от подобных заявлений.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.