Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

В случае прямой атаки на страны-члены НАТО войсками РФ с территории Беларуси, у Альянса не будет другой возможности, кроме как ответить, заявил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.
"Причем эта статья Устава НАТО о коллективной безопасности интересна тем, что каждая страна самостоятельно определяет уровень того, как она вступает в прямое противостояние", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт пояснил, что если США будут отвечать военной силой, какие-то страны помогут экономически или логистически.
"И такой дифференцированный подход позволяет быть более гибким. Тем более, что главная военная мощь НАТО – это, в первую очередь, Соединенные Штаты, а затем Турция и Великобритания. И, собственно говоря, если эти страны будут гарантировать участие в боевых действиях, этого будет достаточно, чтобы все понимали, чем это закончится", - отметил он.
В то же время собеседник напомнил о том, что в Беларуси порядка 90 процентов населения выступают против того, чтобы их страна была втянута в любую войну.
"И если это произойдет, то тогда Лукашенко получит мощную оппозицию в виде своих граждан, которые могут повторить события 2020 года, когда были массовые акции протеста. Но тут уже будет основа того, что они фактически будут выступать против войны и защищать свою жизнь", - добавил Леонов.
Ранее эксперт пояснил, будет ли НАТО использовать в войне самолеты F-35 c ядерными ракетами. Недавняя переброска силами НАТО самолетов F-35 (которые могут нести ядерные ракеты) фактически ни на что не влияет, считает Александр Кочетков.
Кто такой Александр Леонов
Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".
Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".
Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".
Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Западе хотят предложить Украине "сделку". Соединенные Штаты и Германия не заинтересованы в победе агрессора России, но опасаются "расходов и рисков", связанных с триумфом Украины, пишут журналисты.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова Йенсена об "уступках Украины в обмен на вступление в НАТО" – фактическая фиксация капитуляции Киева. Он предостерег западных чиновников от подобных заявлений.
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