"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

Некоторые чиновники на Западе предлагают Украине соглашение, которое предусматривает, дескать, территориальные уступки стране-агрессору России в обмен на вступление в НАТО или Евросоюз, или же обещания долгосрочной военной и экономической помощи. Инициативы связаны с "неуверенностью" в том, что война может стать затяжной.
В материале The Wall Street Journal говорится о том, что США и ключевые союзники Вашингтона в Европе – в частности, Германия – не хотят победы оккупанта России над Украиной, однако боятся расходов и рисков, связанных с поддержкой Киева до полной победы.
Журналисты пишут, что многие западные чиновники в частных разговорах не верят в намерение Запада дать возможность Украине самостоятельно определить исход войны.
В частности, существуют опасения, что максимальные цели Украины, мол, "гарантируют бесконечную войну", и чтобы этого не произошло, Киеву хотят предложить "компромисс": территориальные потери в обмен на вступление в НАТО или ЕС, или же обещания дальнейшей поддержки.
В WSJ объясняют такую позицию стремлением Запада сдержать негативное воздействие войны России против Украины на мировую экономику, неуверенностью в поддержке западными избирателями дальнейшей помощи Киеву и "неверием" в способность ВСУ полностью выгнать российских оккупантов.
Заявление в НАТО о "территориальных уступках" Украины
В Североатлантическом альянсе не исключают ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки, сказал глава аппарата генерального секретаря блока Стиан Йенсен.
"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это… Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", - заявил Йенсен.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам будет определять оптимальные для себя условия на возможных переговорах с агрессором Москвой.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова Йенсена об "уступках Украины в обмен на вступление в НАТО" – фактическая фиксация капитуляции Киева. Он предостерег западных чиновников от подобных заявлений.
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