УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

Андрей Ганчук
20 августа 2023, 13:49 обновлено 20 августа, 14:01
24
Соединенные Штаты и Германия не заинтересованы в победе агрессора России, но опасаются "расходов и рисков", связанных с триумфом Украины, пишут журналисты.
ВСУ, НАТО
На Западе боятся затяжной войны в Украине - WSJ / Коллаж: Главред, фото: 14-я ОМБр, УНИАН

Некоторые чиновники на Западе предлагают Украине соглашение, которое предусматривает, дескать, территориальные уступки стране-агрессору России в обмен на вступление в НАТО или Евросоюз, или же обещания долгосрочной военной и экономической помощи. Инициативы связаны с "неуверенностью" в том, что война может стать затяжной.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что США и ключевые союзники Вашингтона в Европе – в частности, Германия – не хотят победы оккупанта России над Украиной, однако боятся расходов и рисков, связанных с поддержкой Киева до полной победы.

Журналисты пишут, что многие западные чиновники в частных разговорах не верят в намерение Запада дать возможность Украине самостоятельно определить исход войны.

видео дня

В частности, существуют опасения, что максимальные цели Украины, мол, "гарантируют бесконечную войну", и чтобы этого не произошло, Киеву хотят предложить "компромисс": территориальные потери в обмен на вступление в НАТО или ЕС, или же обещания дальнейшей поддержки.

В WSJ объясняют такую позицию стремлением Запада сдержать негативное воздействие войны России против Украины на мировую экономику, неуверенностью в поддержке западными избирателями дальнейшей помощи Киеву и "неверием" в способность ВСУ полностью выгнать российских оккупантов.

Заявление в НАТО о "территориальных уступках" Украины

В Североатлантическом альянсе не исключают ситуации, при которой Украина могла бы вступить в НАТО в обмен на территориальные уступки, сказал глава аппарата генерального секретаря блока Стиан Йенсен.

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это… Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", - заявил Йенсен.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. По его словам, Киев сам будет определять оптимальные для себя условия на возможных переговорах с агрессором Москвой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова Йенсена об "уступках Украины в обмен на вступление в НАТО" – фактическая фиксация капитуляции Киева. Он предостерег западных чиновников от подобных заявлений.

Другие новости:

НАТО The Wall Street Journal война России и Украины
Реклама

Главное за день

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:49 Мир
Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

13:20 Синоптик
Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:49

"НАТО в обмен на территории": на Западе хотят предложить Украине "сделку" – WSJ

13:20

Накроют град и дожди, температура пойдет на спад: погода в Украине на неделю

12:55

Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

12:47

"Я серьезно заболела": Могилевская впервые призналась, почему у нее нет детей

12:47

"Будет сильно болезненный удар": Украину ждет очень неожиданное событие - прогноз

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:29

Столкнулась с Луной: первая за 50 лет межпланетная станция РФ рухнула в космосе

12:04

"Сопутствующая потеря": Максим Галкин отреагировал на ракетный удар по Чернигову

12:03

F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

11:53

"Единственный, долгожданный ребенок": РФ убила ракетой в Чернигове 6-летнюю дочь военного

Реклама
11:45

Планы Путина провалились, Россия под ударами ракет С-200 – разведка Британии

11:39

FT раскрыла причины недовольства США контрнаступлением ВСУ

11:26

До конца августа нужно заплатить налог на квартиры: кому из украинцев и сколько именно

10:47

"Не недооценивайте Украину": Кулеба жестко ответил критикам контрнаступления

10:45

"Накрыло стеклом, отбросило в стену": дочь солиста Kozak System пострадала от удара врагов в Чернигове

09:58

Правильно говорить "їхати в авто" или "в авті": Авраменко объяснил популярную ошибкуВидео

09:52

Часть украинцев имеют право на дополнительные выплаты для детей: кто именно

09:22

"Жизнь в обмен на территории": что нового задумали россиянемнение

09:16

Козловский временно вернулся в Киев с фронта: что произошло

08:54

"Нейтральный" Китай поставляет в РФ вооружение, дроны и вертолеты – The Telegraph

08:47

В Воздушных силах пояснили, какие пилоты будут учиться на F-16 в Британии, а какие - в Швеции

Реклама
07:45

В Курске прогремел взрыв из-за атаки дрона, а под Москвой с испуга закрыли 2 аэропортаВидео

06:10

Будут ли мирные переговоры?мнение

05:30

Карта дня: что предвещает Таро на 20 августа

05:30

Как сделать идеальный макияж за 5 минут: позавидуют даже моделиВидео

04:20

Эксперт объяснил, почему хваленая ПВО не может защитить Москву от атак дронов

04:19

Какой сегодня праздник 20 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:00

"Напряженная ситуация": эксперт рассказал о боях на Купянско-Лиманском направленииВидео

02:27

Безумная головоломка для мудрецов: надо помочь замужней женщине найти своего мужа

02:05

Как сделать, чтобы шкурка на сале была мягкой: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:35

Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

19 августа, суббота
23:39

Захарова внезапно обратилась к ВСУ с очумелой просьбой

23:13

ВСУ будут идти до Крыма дольше, чем кажется - МусиенкоВидео

22:54

"Россию растерзают": Медведев в истерике заговорил о "скучной" войне в Украине

22:15

Гуляла с дочкой в парке: в Чернигове трагически погибла преподавательница университета

21:27

"Займет минимум полгода": украинские пилоты начали обучение на F-16 - Резников

20:40

Любовный гороскоп на неделю 21-27 августа: Овну – безнадежность, Льву - прогресс

20:16

"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

20:09

Врежет почти 6-бальный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

19:35

ВСУ мощно идут вперед на двух направлениях: на юге "перемололи" сотни оккупантов

19:10

В России новый скандал с Кадыровыммнение

Реклама
19:06

Люди шли из церкви и ехали в транспорте: детали кровавого удара РФ по ЧерниговуФотоВидео

19:01

Ярош сделал громкое заявление относительно ракетного удара по Чернигову

19:00

Приметы 21 августа: 4 запрета, которые притянут проблемы и несчастье

18:30

Ударит почти +40: в Украину врывается нереальная духота

18:20

ВСУ смогут перерезать "коридор" РФ в Крым: эксперт спрогнозировал срокиВидео

18:00

Как назвать икру на украинском: популяризатор языка озвучил благозвучный синоним

17:48

Гороскоп Таро на неделю 21-27 августа: Овну – облегчение, Деве - успех

17:30

Оставить часть Донбасса РФ: однопартиец Трампа опозорился планом "окончания войны"

17:28

Самолеты Gripen, производство БМП и прочее: все о встрече Зеленского с премьером Швеции

17:27

Играл в "Бриллиантовой руке" и "Гардемарины вперед": в РФ умер популярный советский актер

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять