УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

Алёна Воронина
17 августа 2023, 15:32 обновлено 17 августа, 15:34
23
Генсек НАТО после заявления главы своей канцелярии подчеркнул, что Украина сама решает, когда и как вести переговоры с РФ.
Йенс Столтенберг, украинские военные
Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украина сама будет решать, когда будут благоприятные условия для проведения переговоров со страной-агрессором Россией.

Роль НАТО заключается в поддержке Украины, и такая позиция Альянса остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в норвежском городе Арендал, сообщает Reuters.

"Именно украинцы и только украинцы могут решить, когда будут условия для переговоров, и только они могут решить за столом переговоров, какое решение является приемлемым", – заявил Столтенберг.

видео дня

Скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на сдачу территорий

Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может отказаться от некоторых своих территорий, но при этом вступить в Альянс. При этом он акцентировал на том, что он лишь предполагает подобное и не утверждает, что так и будет.

В Украине резко отреагировали на такие заявления. В частности, спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что для Украины разговоры об отказе от территорий абсолютно неприемлемы, а советник главы ОП Михаил Подоляк назвал заявление Йенсена странным.

Впоследствии глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенссен начал давать заднюю и сказал, что его заявление было частью "более широкой дискуссии" о возможных сценариях. Он назвал эти высказывания ошибкой и добавил, что не должен был так говорить.

После этого у Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории. Позиция Вашингтона заключается в том, что в перспективе Украина сможет стать членом НАТО, но об обмене украинских территорий речь не идет.

Читайте также:

война в Украине НАТО вторжение России Йенс Столтенберг
Реклама

Главное за день

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера Балабух

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера Балабух

15:35 Эксклюзивы
Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:23 Украина
"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войны

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войны

13:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:35

Жара в 45 градусов может стать нормой для Украины - Вера БалабухЭксклюзив

15:32

Столтенберг ответил на скандальное заявление о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

15:23

Германия "прокачивает" украинское небо: к ВСУ едут мощные средства ПВО

15:12

Что нельзя делать 19 августа, чтобы не оттолкнуть счастье: приметы и запреты

15:08

Влад Яма показался на мексиканском курорте и нарвался на критику

Украину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – МусиенкоУкраину ждет битва за Севастополь, контрнаступление сдвинется на весну 2024-го – Мусиенко
14:59

ВСУ возьмут под огневой контроль "коридор" РФ в Крым: эксперт назвал условие

14:49

Кто такой "бровар" и где ошибка в названии города Бровары: Авраменко удивил ответомВидео

14:36

Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство - СМИ

13:59

"Можем потерять территории на длительное время": Мусиенко назвал 3 сценария завершения войныВидео

Реклама
13:52

В ОП осадили Саркози, оскандалившегося заявлением о "спорных территориях Украины"

13:26

Почему на ближайших аэродромах к Украине спокойно стоят бомбардировщики РФмнение

13:15

Когда немилы хазяйские харчи: рецензия на фильм "Бродяги"Видео

13:08

Аномально высокие температуры: синоптик сказала, какой будет погода осенью 2023

13:01

Затеял грязную игру: муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги

12:51

Ответка под Бахмутом: мощным ударом ВСУ уничтожены десятки оккупантов РФ

12:50

Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери УрожайногоВидеоблоги

12:47

Favbet Foundation передал ВСУ на восточное направление микроавтобус Peugeot Boxer

12:41

Жданов оценил риск блэкаута в Украине осенью и зимой: "Будет зависеть не от количества ракет"

12:06

Мусиенко рассказал, как крылатые ракеты Taurus изменят ситуацию на фронтеВидео

12:00

До конца 2023-го ВСУ выйдут на Азовское побережье, войска РФ в Крыму ждет ад – КоваленкоЭксклюзив

Реклама
11:52

Бьют десятками ракет: РФ охотится за Storm Shadow и бомбит авиабазы ВСУ — FT

11:37

Киркоров сбежал за границу и сделал заявление про РФ: "Возвращаться не хочу"

11:13

РФ за утро потеряла $32 млн: ВСУ сбили два российских "Аллигатора"

11:10

В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

10:52

Украине нужна пауза, есть 4 причины для откладывания контрнаступления на 2024 год – экспертВидео

10:50

Уничтожены или ранены: ВСУ "покрошили" половину элитных войск Путина - эксперт

10:44

Ключ на старт и тапка в пол: рецензия на фильм "Гран Туризмо"

10:40

Австрийский инвестор ТРЦ "Respublika Park" рассматривает участие в проектах по восстановлению Украины новости компании

10:28

Новолуние в августе 2023: что каждому знака зодиака принесет Черная ЛунаВидео

09:49

"Скоро будут хорошие новости": Кулеба рассказал, когда Украина получит F-16

09:25

У ВСУ еще один успех: под Урожайным пошли вперед и захватили новые рубежи

09:11

Гороскоп на завтра 18 августа 2023: Овнам никакого кофе, Девам - стресс

08:41

Революция в РФ: эксперт назвал, кто может возглавить бунт против Путина

08:37

Спас жизнь многим и отдал свою: в боях на Херсонщине погиб молодой воин из Ровно

07:59

ВСУ мощно ударили на Юге: "перемололи" сотни россиян вместе с техникой

07:30

В Байдена ответили на разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории

06:46

ВСУ освободили Урожайное и добились больших успехов в районе Работино - ISWВидео

06:10

Когда война закончится нашей победой?мнение

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023: перед Скорпионами откроются возможности и придет помощь

04:40

Загадка, которую осилят лишь единицы: не все смогут найти пчелу среди цветов

Реклама
04:33

Какой сегодня праздник 17 августа: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Как часто можно делать маникюр, чтобы не повредить ногти: важные советы

02:50

"Как слон в комнате": 59-летняя Кортни Кокс заставляет бойфренда жениться

02:20

Россию ждет еще один мятеж, Пригожин и ЧВК Вагнер будут его частью – Шейтельман

01:57

Жданов спрогнозировал, устроят ли "пригожинцы" из Беларуси провокацию на День независимости

01:27

Черная тля на огурцах отступит: 8 народных средств, как оздоровить растения

00:26

Бритни Спирс разводится с мужем из-за измены

16 августа, среда
23:53

Украина не получит F-16 в этом году: Воздушные силы расстроили прогнозом

23:28

23-летняя звезда сериала "Школа" выходит замуж

23:23

Невестку беглого Медведчука засекли в модном бутике, неподалеку Кремля

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять