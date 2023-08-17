В Украине продлили военное положение и мобилизацию: Зеленский подписал законы

Действие обоих законов продлили еще на 90 дней – до 15 ноября 2023 года.

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В Украине продлили военное положение и мобилизацию/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток.

Об этом сказано в карточки законов 9533 и 9532, размещенных на сайте Верховной Рады. Таким образом, военное положение и мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года.

Зеленский внес в ВР предложение утвердить его указы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней 26 июля. На следующий день, 27 июля, Верховная Рада одобрила эти законопроекты.

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С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину это уже восьмое продолжение действия указанных законов.

Также стоит отметить, что следующие парламентские выборы в Украине должны были состояться в октябре 2024 года, однако, согласно законодательству, они не могут быть проведены из-за военного положения.

Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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