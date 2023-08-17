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РФ за утро потеряла $32 млн: ВСУ сбили два российских "Аллигатора"

Анна Ярославская
17 августа 2023, 11:13 обновлено 17 августа, 11:40
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Один российский Ка-52 был уничтожен сегодня утром на Бахмутском направлении, второй - в районе Работино на Запорожье.
Вертолет Ка-52
Утром 17 августа РФ лишилась двух вертолетов Ка-52 / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В четверг, 17 августа, защитники Украины уничтожили два российских вертолета Ка-52. Стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

Сначала командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что на Бахмутском направлении утром был уничтожен один российский вертолет Ка-52.

"Минус один российский Ка-52 сегодня утром на Бахмутском направлении", - написал он.

видео дня

Олещук также поблагодарил подразделение Зенитно-ракетных войск Воздушных сил за успешную боевую работу.

Ка-52
Украинские воины утром "приземлили" российский Ка-52 / t.me/MykolaOleshchuk

Позже стало известно, что в Запорожской области уничтожен еще один российский вертолет Ка-52.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет в районе Работино.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск из ПЗРК - цель уничтожена", - сообщили военные.

Это уже восьмой уничтоженный Ка-52 на счету бойцов бригады.

Ка-52
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады приземлили Ка-52 / t.me/brygada47

В Сети появилось фото - сообщается, что это кадр одного из сбитых российских "Аллигаторов":

Сбитый вертолет РФ
Сбитый вертолет РФ / Фото: Telegram

Вертолет Ка-52

Ка-52 "Аллигатор" (по кодификации НАТО — Hokum B) — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Чёрная акула", передает Википедия.

Вариант корабельного базирования Ка-52К может оснащаться сравнительно более мощным, чем большинство ударных вертолётов армейской авиации, комплексом управляемого вооружения "Гермес-А" с максимальной дальностью стрельбы 15—20 км.

Стоимость одного вертолёта Ка-52 — около 857 млн рублей (около 12,5 млн долларов).

Как сообщал Главред, в тяжелых боях за свободу и независимость нашей страны погиб наиболее результативный зенитчик Вооруженных сил Украины – Андрей Линейчук с позывным "Кельт". За время полномасштабной войны защитник сбил наибольшее количество средств воздушного нападения противника.

Именно Линейчук был первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet – модификации Starstreak.

"Десантник стал самым результативным зенитчиком Вооруженных сил Украины. 16 "Орланов", 1 Zala и даже боевой вертолет Ка-52 – все это на счету полного кавалера ордена "За мужество" Андрея Линейчука, - сообщили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

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