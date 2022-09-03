На Донбассе ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн и БПЛА за $7 млн

Вертолет Ка-52 Аллигатор стал кучей металла / Фото Вкипедия

В субботу, 3 сентября, Воздушные силы ВСУ в Донецкой области сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Как сообщили в Telegram Воздушных сил ВСУ, около 10:30 в Донецкой области зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 Аллигатор и беспилотный летательный аппарат "Форпост".

Вертолет Ка-52 Аллигатор - что о нем известно

Ка-52 Аллигатор - разведывательно-ударный вертолет. Заявлено, что он способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Вооружение:

пушечная установка с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 мм;

блоки неуправляемых авиационных ракет (НАР) калибра 122 и 80 мм;

авиабомбы.

Стоимость одного вертолёта — около 857 млн рублей (более 10 млн долларов). В России приблизительно 170 таких вертолетов.

БПЛА Форпост - что он нем известно

Российский Форпост является одним из самых дорогих в РФ и стоит около 7 млн долларов. Его главной задачей является сбор данных, ведение поисково-наблюдательных полетов и поисковые операции. Также он может переносить контейнер с ракетой ПТРК.

Беспилотник может преодолевать 150-250 км. Он летит на скорости 111 км/ч (крейсерская). Максимальная скорость Форпоста - 204-220 км/ч.

Он может находиться в воздухе целых 17-18 часов.

Для наблюдения Форпост использует одну инфракрасную и одну электрооптическую камеры. Таким образом, беспилотник можно использовать круглосуточно.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского вертолетчика-аса Василия Клещенко. Сделал удачный выстрел из ПЗРК Игла солдат 93-й ОМБр Артур Ильюк.

Сбили российский вертолет Ка-52 Аллигатор в апреле. Он упал перед позициями бригады в районе села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области.

Кроме того, защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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