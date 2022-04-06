Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн

Украинская Стугна уничтожила российский вертолет Аллигатор / Коллаж Википедия, скриншот видео

Во вторник, 5 апреля, в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника", - сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели.

Российский вертолет Ка-52 Аллигатор / Фото Википедия

Справка. Ка-52 Аллигатор — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, передает Википедия.

Стоимость одного вертолёта — около 857 млн рублей (более 10 млн долларов). В России приблизительно 170 таких вертолетов.

Как сообщал Главред, украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

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Ранее в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

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