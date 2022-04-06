Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн

Удар по российскому вертолету был нанесен из ПТРК Стугна. Это уже второй случай, когда житомирские десантники уничтожают вражеские воздушные цели.
Во вторник, 5 апреля, в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.
"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника", - сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели.
Справка. Ка-52 Аллигатор — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, передает Википедия.
Стоимость одного вертолёта — около 857 млн рублей (более 10 млн долларов). В России приблизительно 170 таких вертолетов.
Как сообщал Главред, украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.
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Ранее в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.
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