УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн

6 апреля 2022, 08:44

Удар по российскому вертолету был нанесен из ПТРК Стугна. Это уже второй случай, когда житомирские десантники уничтожают вражеские воздушные цели.

Стугна, Ка-52 Аллигатор
Украинская Стугна уничтожила российский вертолет Аллигатор / Коллаж Википедия, скриншот видео

Во вторник, 5 апреля, в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.

Удар по новейшему российскому вертолету был нанесен из противотанкового ракетного комплекса Стугна.

"Воины десантно-штурмовых войск в очередной раз подтвердили свой высокий профессионализм при уничтожении сил и средств противника", - сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что это уже второй случай, когда житомирские десантники с помощью противотанковых средств уничтожают вражеские воздушные цели.

Ка-52 Аллигатор
Российский вертолет Ка-52 Аллигатор / Фото Википедия

Справка. Ка-52 Аллигатор — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя, передает Википедия.

Стоимость одного вертолёта — около 857 млн рублей (более 10 млн долларов). В России приблизительно 170 таких вертолетов.

Как сообщал Главред, украинские военные впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

Читайте такжеНочной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантов

Ранее в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Другие новости:

viber
война в Украине ВСУ вертолеты Стугна новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
В апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую датуВ апреле ход войны в Украине круто поменяется: астролог назвал ключевую дату Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеСамый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апреле Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамойВпервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой "У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в Буче Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"Мешок картофеля, лука и литр растительного масла за мертвого кадыровца - как в Чечне "почитают героев"

Последние новости

08:44

Украинские десантники уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн

08:32

Как когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россиямнение

07:55

Российские ракеты Калибр запускает по украинским городам уроженец Винницы

07:08

4-летнего Сашу, который с бабушкой в лодке спасался от российских захватчиков, нашли мертвым

06:37

Что Путин собрался провернуть в Украине до 9 маямнение

Реклама
06:28

Гороскоп на сегодня, 6 апреля 2022: Львам – выигрыш, Весам – ссоры, Водолеям – неприятности

06:27

В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z и вспороли живот

05:50

Путину будет труднее вести войну: США введут санкции против РФ из-за геноцида украинцев под Киевом

05:36

В Сумах тероборона остановила элитные дивизии РФ: Арестович рассказал о подвиге украинцев

05:06

Кума Ани Лорак в окровавленной одежде попросила мировых лидеров о тяжелом вооружении для ВСУВидео

04:35

Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуВидео

03:55

Как определить возраст кота: названы пять способовВидео

03:46

Андрей Данилко назвал единственное условие для его встречи с ПутинымВидео

03:39

Кардиолог пояснил, какие продукты нужно потреблять для здоровья сердца

03:30

Карма ударит по рашистам: астролог назвал переломные даты войны в УкраинеВидео

03:01

Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов

02:03

Как быстро сварить картошку – 2 проверенных способа

01:30

ВСУ впервые ударила по оккупантам отобранным у них "Солнцепеком"Видео

00:58

Истощение или дефолт: в США назвали цель удушения РФ новыми санкциямиВидео

00:40

Зверства РФ под Киевом: Зеленский требует новых болезненных санкцийВидео

Реклама
05 апреля, вторник
23:57

Врага накрыли огнем: на Донбассе ВСУ "перемололи" 80 окров вместе с бронетехникойВидео

23:50

Переобулся в полете: призывающий к "миру" Валерий Меладзе дает концерты в России

23:46

Фото ее руки облетело весь мир: в Буче оккупанты зверски убили женщину, которую опознали по маникюруВидео

23:29

Российские оккупанты убили титулованного украинского спортсмена

23:19

Ключевое сражение: военные аналитики назвали главное направление нового удара РФВидео

22:54

Дочери Путина нарвались на санкции из-за отца-диктатора: СМИ рассказали о планах Запада

22:51

Награбленное орками РФ в Мелитополе всплыло в Крыму и ЧечнеВидео

22:15

"Подносит патроны тем, кто стреляет мирных граждан": Кондратюк резко прошелся по молчунье Тодоренко

22:02

"Ждет одно – сук, на котором его повесят": Касьянов спрогнозировал будущее диктатора Путина

22:00

"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

21:58

Украина готова вступить в НАТО если предложат, но этого не произойдет - ЗеленскийВидео

21:38

В России пытаются мобилизовать на войну с Украиной преподавателей училищ – они готовы уволиться

21:35

Даже смерть Путина не остановит войну: астролог указала на тяжелые испытания Украины до 2023 года

20:56

Атаки орков и контрудары ВСУ: в разведке Британии показали карту боевых действийВидео

20:46

Украину ждет самый теплый день апреля: синоптики назвали датуВидео

20:25

Травма свидетеля: как справиться со своим состоянием, следя за украинскими трагедиямиВидео

20:21

Войска России готовятся сдать Херсон, а в Николаеве оккупантов уже нет – АрестовичВидео

19:59

Недобитые орки сбежали с поля боя: ДШВ уничтожили танки оккупантов РФВидео

19:44

Харьков – хорошо вооружен и подготовлен к обороне: мэр ответил на планы России по оккупации городаВидео

19:39

В середине апреля Украину ждет резкий поворот событий войны с Россией: Арестович дал прогнозВидео

Реклама
19:37

Сровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план Россиимнение

19:36

"Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону УкраиныВидео

19:27

Оккупанты расстреливали всех: Дмитрий Комаров показал шокирующие зверства россиян под КиевомВидео

19:20

"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви ЗеленскомуВидео

19:10

Не молчит, как бабушка: внучка Софии Ротару призвала мировое сообщество помочь Украине и украинцам

18:56

"ВСУ бомбят Харьков": скандальную ватницу выгнали из отеля в ПольшеВидео

18:53

В Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

18:50

Восхитительно нежные и хрустящие круассаны по секретному рецепту: готовить всего 5 минутВидео

18:47

Логистический хаб должен работать: на Днепропетровщине ремонтируют дороги

18:24

Арестович, Призрак Киева, Ким: гороскоп украинских героев по знаку зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять