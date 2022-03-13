Стугна сожгла танки и БМП с орками: под Киевом разгромлена колонна оккупантов

Комплекс Стугна / фото: http://5.ua

Территориальная оборона Киева уничтожила колонну вражеской техники и остановила ее продвижение.

Как рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram, урон оккупационным силам РФ нанесли бойцы 112-й бригады.

"Тероборона Киева остановила продвижение вражеской техники", - заявил он.

По словам Геращенко, 112-я отдельная бригада с помощью Стугны уничтожила танки оккупантов, боевые машины пехоты, бронетранспортеры с личным составом и бронированный автомобиль.

Ситуация на фронте:

Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска продолжат подготовку к наступательной операции на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темп наступлений, на подавляющем большинстве направлений оккупанты были остановлены.