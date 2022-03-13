Враг получил по зубам у Кривого Рога: РФ бросает в "мясорубку" резервы из ВДВ

/ УНИАН

Российские оккупационные войска продолжат подготовку к наступательной операции на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврийском и Южнобугском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на конец суток субботы.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темп наступлений, на подавляющем большинстве направлений оккупанты были остановлены. Тем не менее, российский агрессор продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры, сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность участия вооруженных сил Беларуси в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Беларуси.

На Полесском направлении противник не вел активных наступательных позиций.

На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе города Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска. После полученных в Харькове потерь враг вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр для восстановления боеспособности.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает обстрелы, не оставляя попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг захватил восточные окрестности Волновахского направления и пытается продвинуться дальше.

Также оккупант пытается провести наступление на Кривой Рог, но терпит поражение, отмечает Генштаб.

С целью наращивания усилий РФ вводит в операцию резервы из состава ВДВ. Кроме того, на фронт перебрасываются подразделения из состава Северного флота.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.