"Тимурчик, ты где находишься?": в Беларуси пилот военного вертолета РФ улетел в сторону Украины

В Беларуси "потерялся" военный вертолет РФ / UNIAN

В Беларуси российские оккупанты организовали операцию по поиску военного вертолета, который при перелете на территорию РФ скрылся в сторону украинской границы.

Об этом идет речь в разговорах пилотов ВКС РФ и белорусского диспетчера. Опубликован радиоперехват переговоров от 4 апреля 2022 года.

"Тимурчик, бл*ть, скажи нам, пожалуйста, по-русски, где сейчас находишься, скажи по-честному? Вы остались там или нет?", - спрашивает исчезнувшего пилота командир группы.

Отметим, что около 20 часов вечера c военного аэродрома Зябровка (Гомельская область, Беларусь) пошли на взлет 6 вертолетов рф, которые взяли курс на военный аэродром Шаталово (Смоленская область, рф).

Выяснилось, что один из вертолетов с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса в рф и ушел на южное напраление в сторону границы Украины. Об этом рассказала диспетчер.

Вертолёты РФ начали возвращаться. Они пытались найти и догнать борт, но так и не нашли.

Добавим, что по украинским законам пилот страны агрессора, который сдаст исправный вертолет, получит 500 тысяч долларов США, а также возможность выезда в одну из стран ЕС.

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Ранее сообщалось о том, что жители Украины активно разбирают на запчасти остатки уничтоженной техники российских оккупантов ‒ в том числе и боевых вертолетов.

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