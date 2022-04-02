Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak: на что он способен

Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak / Times

Украинские военные успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.

Первое использование британского ПЗРК защитниками Украины в бою стало успешным, пишет The Times.

По данным издания, Starstreak прибыли в Украину почти неделю назад. Накануне, 1 апреля, британский ПЗРК был впервые применен в бою – и сразу успешно. В Минобороны Британии проанализировали появившееся в сети видео, на котором виден момент попадания высокоскоростного снаряда - и подтвердили, что украинские воины подбили российский вертолет именно с помощью британской системы.

ПЗРК Starstreak - характеристики

Максимальная дальность поражения цели: 7 км

Максимальная высота поражения цели: 7 км

Максимальная скорость боеприпаса: 4 Маха

Первое, что бросается в глаза - сам боеприпас. Вместо привычной для всех зенитных комплексов ракеты, в StarStreak для поражения целей используются три отдельных суб-боеприпаса - дротика из вольфрама весом менее одного килограмма и длиной около одного метра.

Читайте такжеНочной кошмар российских танков: что известно о ПТРК "Стугна-П", который выжигает технику оккупантовВойна в Украине стала первым боевым использованием StarStreak в реальных условиях. До этого времени из него стреляли только на полигонах по учебным мишеням.

Но для армии Великобритании этот комплекс является одним из немногих ЗРК в принципе, то есть британским командованием на него возлагаются достаточно высокие надежды.

Отметим, Белый дом будет работать с союзниками, чтобы передать Украине танки советского производства для укрепления украинской обороны на Донбассе.

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