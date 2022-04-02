США договариваются с союзниками о передаче Украине танков - New York Times

Танк, США / Reuters

Белый дом будет работать с союзниками, чтобы передать Украине танки советского производства для укрепления украинской обороны на Донбассе. Об этом сообщает авторитетное издание The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Решение выступить посредником в передаче танков советского производства, которыми умеют пользоваться украинские войска, принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, сообщил чиновник.

Чиновник сказал, что поставки начнутся вскоре, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут. По его словам, они позволят Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам в Донбассе.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.