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Байден пообещал оружие для защиты от РФ и позвал украинских беженцев в США

15 марта 2022, 00:58

США позаботятся о том, чтобы украинские войска имели все необходимое для обороны.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о том, что Америка продолжает оставаться на стороне Украины в войне, которую устроила путинская Россия.

В своем Twitter он подчеркнул, что США позаботятся о том, чтобы украинские войска имели все необходимое для обороны.

Глава Белого Дома отметил, что украинские беженцы могут отправиться в Штаты, чтобы получить укрытие и быть уверены, что о них позаботятся.

"Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", – указал американский президент.

Байден добавил, что украинские войска будут обеспечены современной боевой техникой для оказания достойного противостояния врагу.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Джо Байден война России и Украины
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