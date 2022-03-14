Усиление санкций для РФ - подробности переговоров Макрона и Байдена

Санкции против России будут усилены / gettyimages

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой США Джо Байденом. После этого французский лидер позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Франция и США договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и совместно предпринять шаги, чтобы положить конец боевым действиям.

С Зеленским же Макрон обсудил продолжение переговоров между Россией и Украиной. Договорились координировать свои действия в ближайшие дни и поговорили о дополнительной помощи Украине от ЕС.

Напомним, на понедельник, 14 марта, в 10:30 запланирован четвертый раунд переговоров Украины и России. На повестке дня будет прекращение огня, вывод российских войск, гарантии безопасности для Украины, компенсации нашей стране от РФ и другое.

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